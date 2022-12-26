Урбан-виллы, лобби и тайга. Самые ожидаемые строительные объекты 2023 года в Барнауле

Речь в этом тексте пойдет, конечно, не о ТРЦ, а о жилых комплексах. Всех их объединяют две вещи. Первая — любовь архитекторов к европейским традициям. Вторая — все эти объекты (по крайней мере, по планам) должны сдать не позднее 2023 года. Рассказываем, чем порадуют барнаульцев новые здания.

ЖК «Локомотив»

«Первый». Пр. Строителей, 18.

Ввод — IV кв. 2023 года.

Цена квартир — от 3,8 млн руб­лей.

Новый ЖК вырос на месте старого спорткомплекса «Локомотив», построенного в 1966 году. О том, что здесь когда-то был стадион, напоминает стена его восточной трибуны, которую построили заново. Она станет частью торговой галереи под крышей с пешеходной аллеей, бутиками и ресторанчиками.

За торговой галереей уже выросли дома от 8 до 23 этажей. Самые высокие объекты расположены в дальнем от пл. Победы углу комплекса, чтобы не «давить» на мемориал. В отделке архитекторы остановились на ненавязчивом кликерном кирпиче и штукатурке.

Жилой комплекс займут около 800 квартир: от студий до четырехкомнатных. Планировка здесь на любой вкус: есть и классические варианты, и с террасами на кровле, и с трехметровыми потолками. От шума вокзала и проспекта квартиры должны закрыть тройные стеклопакеты и толстые стены.

Внутренний двор, как это принято, закроют от посторонних. В нем разместят зоны отдыха.

ЖК «Арт-Хаус»

«Союз». Партизанская, 175.

Ввод — IV кв. 2023 года.

Цена квартир — от 5,1 млн руб­лей.

Объект бизнес-класса, где продают два двухэтажных пентхауса. Из них можно сделать семикомнатные квартиры с двумя санузлами и балконами. Общая площадь такого жилья достигнет 200 кв. метров.

Это касается 25-этажной «свечки». В ней и на 18 этажах другого корпуса разместятся 255 обычных квартир: от одной до четырех комнат. Первые этажи уйдут под офисы, цокольные — под индивидуальные кладовые для жильцов.

Для владельцев машин готовят двухуровневую подземную парковку на 182 места и пять мест для подзарядки электромобилей.

Фасады жилого комплекса оформляют в светлых и темных оттенках натурального природного камня. Эти цвета будут контрастировать с зеленым садом и кольцом из лип, которые задумали поместить на центральной площадке двора.

ЖК «Арт-Хаус». «СОЮЗ»

ЖК на улице Сергея Семенова

«Адалин», ул. Сергея Семенова, 27.

Ввод — III-IV кв. 2023 года.

Цена квартир — от 2,8 млн руб­лей.

Этот объект на территории квартала 2036 можно осмелиться назвать «экокомплексом». Чего ни коснись, все так или иначе связано с природой или зеленью.

Например, на домах из монолитного каркаса и кирпича появятся миниатюрные балкончики для выращивания цветов. Внушительные парадные и зону лобби отделают натуральным камнем.

В центре двора проектировщики поставили четыре урбан-виллы — восьмиэтажные односекционные дома. У жильцов первых этажей появятся собственные палисадники с отдельным входом на улицу. Комплекс освободят от машин: здесь предусмотрены только пешеходные и велосипедные дорожки, а также зеленые зоны отдыха.

На все это смогут смотреть владельцы двухуровневых пентхаусов с окнами в пол. Жильцы будут хранить автомобили в подземном паркинге и на открытых стоянках вдоль улиц.

Всего здесь продают 1052 квартиры с площадью от 26 до 108 кв. м.

Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин»

ЖК «Шотландия»

«Союз», ул. 280-летия Барнаула, 22.

Ввод первой очереди — I кв. 2023 года.

Цена квартир — от 3,3 млн руб­лей.

«Город в городе» возводят в стиле «европейская классика». Ключевые слова, которые можно к нему применить, — лаконичность и сдержанность.

Г-образные и линейные дома от 10 до 17 этажей решены в естественных и спокойных тонах — бежевых, коричневых и серых. Фасады украсят полуколоннами, портиками и карнизами. Все объемные архитектурные элементы будут особенно выделяться в темное время, когда включится декоративная подсветка. Лоджии застеклят панорамными окнами.

Вокруг застройки появится мини-тайга: территорию озеленят деревьями хвойных пород. Дворы закроют и освободят от машин. В центре квартала разместится школа, детский сад и многоярусный гаражный комплекс на 400 мест.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз» Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз». Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз» Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз» Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры. ГК «Союз».

ЖК «Классика»

«Алгоритм-строй», Павловский тракт, 60б.

Ввод — III кв. 2023 года.

Цена квартир — от 3,9 млн руб­лей.

Жилой комплекс комфорт-­класса состоит из двух двух­подъездных домов с общей подземной парковкой. Их целиком возвели из силикатного кирпича. Архитектура — сдержанная, без излишеств.

Фасады со стороны Павловского тракта украсили монохромными рисунками классических пушкинских героев. Рядом напишут знакомые с детства строчки из сказок «О рыбаке и рыбке» и «О царе Салтане».

В закрытых дворах установят игровые детские и спортивные площадки. На последних взрослые и дети смогут устраивать соседские матчи по футболу, баскетболу и настольному теннису.

Площадь жилья составит от 25 до 95 кв. м.

ЖК «Классика». Этажи.

Продолжаем ждать

Мы хотим упомянуть еще один, хоть и не жилой, но очень долгожданный для Барнаула объект — Государственный художественный музей на пл. Октября. Его, по первоначальным планам, должны были сдать семь лет назад.

С начала реконструкции прошел уже юбилейный 10-й год. Кажется, что открытие здания теперь должны встречать праздником не менее масштабным, чем День города.

Итак, реконструкция музея началась 2012 году. Через четыре года она прекратилась — после того, как основного подрядчика «СтройГАЗ» признали банкротом.

В 2018 году контракт на более чем 600 млн рублей получил «Селф». Предполагалось, что основные работы завершат к началу 2021 года. Потом к концу 2022-го.

Государственный художественный музей , 2022. Анна Зайкова. Государственный художественный музей , 2022. Анна Зайкова. Государственный художественный музей , 2022. Анна Зайкова. Государственный художественный музей , 2022. Анна Зайкова. Государственный художественный музей , 2022. Анна Зайкова.

«Как это часто бывает, в процессе возникла масса сложностей: устаревший проект, инженерные сети, прошлые недоработки и так далее. Нам пришлось многое переделывать на ходу, уже в процессе строительства», — так ранее объяснял причину задержки в интервью altapress.ru владелец «Селфа» Нодар Шония.

По новым планам здание музея должно быть готово до конца 2023 года, а поставку и монтаж оборудования планируется завершить в 2024-м.

Сейчас общая стоимость государственных контрактов на строительно-монтажные работы составляет 1,2 млрд рублей. Помимо этого, требуются еще 400 млн рублей на специализированное музейное оборудование.

Впереди — отделочные работы в экспозиционных залах, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.