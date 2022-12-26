26 декабря
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Недвижимость

Урбан-виллы, лобби и тайга. Самые ожидаемые строительные объекты 2023 года в Барнауле

Речь в этом тексте пойдет, конечно, не о ТРЦ, а о жилых комплексах. Всех их объединяют две вещи. Первая — любовь архитекторов к европейским традициям. Вторая — все эти объекты (по крайней мере, по планам) должны сдать не позднее 2023 года. Рассказываем, чем порадуют барнаульцев новые здания.

ЖК "Локомотив".
ЖК "Локомотив".
Анна Зайкова.

ЖК «Локомотив»

«Первый». Пр. Строителей, 18.
Ввод — IV кв. 2023 года.
Цена квартир — от 3,8 млн руб­лей.

Новый ЖК вырос на месте старого спорткомплекса «Локомотив», построенного в 1966 году. О том, что здесь когда-то был стадион, напоминает стена его восточной трибуны, которую построили заново. Она станет частью торговой галереи под крышей с пешеходной аллеей, бутиками и ресторанчиками.

За торговой галереей уже выросли дома от 8 до 23 этажей. Самые высокие объекты расположены в дальнем от пл. Победы углу комплекса, чтобы не «давить» на мемориал. В отделке архитекторы остановились на ненавязчивом кликерном кирпиче и штукатурке.

Жилой комплекс займут около 800 квартир: от студий до четырехкомнатных. Планировка здесь на любой вкус: есть и классические варианты, и с террасами на кровле, и с трехметровыми потолками. От шума вокзала и проспекта квартиры должны закрыть тройные стеклопакеты и толстые стены.

Внутренний двор, как это принято, закроют от посторонних. В нем разместят зоны отдыха.

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ЖК «Арт-Хаус»

«Союз». Партизанская, 175.
Ввод — IV кв. 2023 года.
Цена квартир — от 5,1 млн руб­лей.

Объект бизнес-класса, где продают два двухэтажных пентхауса. Из них можно сделать семикомнатные квартиры с двумя санузлами и балконами. Общая площадь такого жилья достигнет 200 кв. метров.

Это касается 25-этажной «свечки». В ней и на 18 этажах другого корпуса разместятся 255 обычных квартир: от одной до четырех комнат. Первые этажи уйдут под офисы, цокольные — под индивидуальные кладовые для жильцов.

Для владельцев машин готовят двухуровневую подземную парковку на 182 места и пять мест для подзарядки электромобилей.

Фасады жилого комплекса оформляют в светлых и темных оттенках натурального природного камня. Эти цвета будут контрастировать с зеленым садом и кольцом из лип, которые задумали поместить на центральной площадке двора.

ЖК &quot;Арт-Хаус&quot;.
ЖК «Арт-Хаус».
«СОЮЗ»

ЖК на улице Сергея Семенова

«Адалин», ул. Сергея Семенова, 27.
Ввод — III-IV кв. 2023 года.
Цена квартир — от 2,8 млн руб­лей.

Этот объект на территории квартала 2036 можно осмелиться назвать «экокомплексом». Чего ни коснись, все так или иначе связано с природой или зеленью.

Например, на домах из монолитного каркаса и кирпича появятся миниатюрные балкончики для выращивания цветов. Внушительные парадные и зону лобби отделают натуральным камнем.

В центре двора проектировщики поставили четыре урбан-виллы — восьмиэтажные односекционные дома. У жильцов первых этажей появятся собственные палисадники с отдельным входом на улицу. Комплекс освободят от машин: здесь предусмотрены только пешеходные и велосипедные дорожки, а также зеленые зоны отдыха.

На все это смогут смотреть владельцы двухуровневых пентхаусов с окнами в пол. Жильцы будут хранить автомобили в подземном паркинге и на открытых стоянках вдоль улиц.

Всего здесь продают 1052 квартиры с площадью от 26 до 108 кв. м.

Проект на ул. С. Семенова, 27
Проект на ул. С. Семенова, 27
Источник: «Адалин»

ЖК «Шотландия»

«Союз», ул. 280-летия Барнаула, 22.
Ввод первой очереди — I кв. 2023 года.
Цена квартир — от 3,3 млн руб­лей.

«Город в городе» возводят в стиле «европейская классика». Ключевые слова, которые можно к нему применить, — лаконичность и сдержанность.

Г-образные и линейные дома от 10 до 17 этажей решены в естественных и спокойных тонах — бежевых, коричневых и серых. Фасады украсят полуколоннами, портиками и карнизами. Все объемные архитектурные элементы будут особенно выделяться в темное время, когда включится декоративная подсветка. Лоджии застеклят панорамными окнами.

Вокруг застройки появится мини-тайга: территорию озеленят деревьями хвойных пород. Дворы закроют и освободят от машин. В центре квартала разместится школа, детский сад и многоярусный гаражный комплекс на 400 мест.

Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз»
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз».
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз»
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз»
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
Жилой комплекс «Шотландия» — комфорт и эстетика европейской архитектуры.
ГК «Союз».

ЖК «Классика»

«Алгоритм-строй», Павловский тракт, 60б.
Ввод — III кв. 2023 года.
Цена квартир — от 3,9 млн руб­лей.

Жилой комплекс комфорт-­класса состоит из двух двух­подъездных домов с общей подземной парковкой. Их целиком возвели из силикатного кирпича. Архитектура — сдержанная, без излишеств.

Фасады со стороны Павловского тракта украсили монохромными рисунками классических пушкинских героев. Рядом напишут знакомые с детства строчки из сказок «О рыбаке и рыбке» и «О царе Салтане».

В закрытых дворах установят игровые детские и спортивные площадки. На последних взрослые и дети смогут устраивать соседские матчи по футболу, баскетболу и настольному теннису.

Площадь жилья составит от 25 до 95 кв. м.

ЖК &quot;Классика&quot;.
ЖК «Классика».
Этажи.

Продолжаем ждать

Мы хотим упомянуть еще один, хоть и не жилой, но очень долгожданный для Барнаула объект — Государственный художественный музей на пл. Октября. Его, по первоначальным планам, должны были сдать семь лет назад.

С начала реконструкции прошел уже юбилейный 10-й год. Кажется, что открытие здания теперь должны встречать праздником не менее масштабным, чем День города.

Итак, реконструкция музея началась 2012 году. Через четыре года она прекратилась — после того, как основного подрядчика «СтройГАЗ» признали банкротом.

В 2018 году контракт на более чем 600 млн рублей получил «Селф». Предполагалось, что основные работы завершат к началу 2021 года. Потом к концу 2022-го.

Государственный художественный музей, 2022.
Государственный художественный музей, 2022.
Анна Зайкова.
Государственный художественный музей, 2022.
Государственный художественный музей, 2022.
Анна Зайкова.
Государственный художественный музей, 2022.
Государственный художественный музей, 2022.
Анна Зайкова.
Государственный художественный музей, 2022.
Государственный художественный музей, 2022.
Анна Зайкова.
Государственный художественный музей, 2022.
Государственный художественный музей, 2022.
Анна Зайкова.

«Как это часто бывает, в процессе возникла масса сложностей: устаревший проект, инженерные сети, прошлые недоработки и так далее. Нам пришлось многое переделывать на ходу, уже в процессе строительства», — так ранее объяснял причину задержки в интервью altapress.ru владелец «Селфа» Нодар Шония.

По новым планам здание музея должно быть готово до конца 2023 года, а поставку и монтаж оборудования планируется завершить в 2024-м.

Сейчас общая стоимость государственных контрактов на строительно-монтажные работы составляет 1,2 млрд рублей. Помимо этого, требуются еще 400 млн рублей на специализированное музейное оборудование.

Впереди — отделочные работы в экспозиционных залах, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.

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