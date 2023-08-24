24 августа
﻿
Недвижимость

Уютную трешку в центре Барнаула продают за 7,7 млн рублей

Квартира располагается в самом центре города на улице Чкалова, 89. Объявление выставили на "Авито"

Уютную трешку в центре Барнаула продают за 7,7 млн рублей
Уютную трешку в центре Барнаула продают за 7,7 млн рублей
Авито

Трехкомнатная квартира, находящаяся на третьем этаже имеет общую площадь 63 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 122 тыс. рублей.

Сам дом построен из кирпича 1982 года постройки имеет 9 этажей.

В квартире ремонт сделан в светлых тонах. На кухне стоит очень милое обеденное место.

Будущим жильцам останется кухонный гарнитур, диван, кондиционеры и встроенная мебель.

"Рядом с домом гимназия № 27, детский сад, несколько торговых центров. Большой выбор продуктовых магазинов, мест для отдыха, детских площадок." - добавляет продавец.


Также в центре удобная транспортная развязка в любой район города.

Ранее altapress.ru писал, что трешку с интерьером в стиле дворцовой классики продают в Барнауле за 7,1 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость