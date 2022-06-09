В Алтайском крае оформили первую IT-ипотеку

На текущей неделе молодая семья из Барнаула Иван и Анна Ребро приобрели квартиру в жилом комплексе «Локомотив» в рамках специальной льготной ипотечной программы.

Ставка по ипотеке составила 4,7%.

Оформить ипотеку по льготной ставке могут сотрудники российских IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Для этого компания-работодатель должна осуществлять деятельность в области информационных технологий, иметь аккредитацию Минцифры РФ и пользоваться налоговыми льготами.

Жилой комплекс «Локомотив» расположен в центре Барнаула. Его особенностью является самый большой закрытый двор среди жилых комплексов в центральной части города. Двор занимает около 70% площади участка, его пространство зонировано для активного досуга и спокойного отдыха.

Квартиры в ЖК «Локомотив» свободной планировки, что дает свободу выбора будущим собственникам. Большие панорамные окна высотой до 2,2 метра наполнят естественным солнечным светом и воздухом комнаты будущих квартир.

Ход строительства ЖК «Локомотив». Фотография предоставлена ООО СЗ «Шодо» Ход строительства ЖК «Локомотив». Фотография предоставлена ООО СЗ «Шодо» Ход строительства ЖК «Локомотив». Фотография предоставлена ООО СЗ «Шодо» Ход строительства ЖК «Локомотив». Фотография предоставлена ООО СЗ «Шодо»

Инфраструктура вокруг комплекса «Локомотив» максимально наполнена и разнообразна. В шаговой доступности учебные заведения, культурные пространства, кофейни, спорткомплексы, торговые центры и продуктовые супермаркеты.