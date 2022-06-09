В Алтайском крае оформили первую IT-ипотеку

Ставка по ипотеке составила 4,7%.
Оформить ипотеку по льготной ставке могут сотрудники российских IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Для этого компания-работодатель должна осуществлять деятельность в области информационных технологий, иметь аккредитацию Минцифры РФ и пользоваться налоговыми льготами.
Жилой комплекс «Локомотив» расположен в центре Барнаула. Его особенностью является самый большой закрытый двор среди жилых комплексов в центральной части города. Двор занимает около 70% площади участка, его пространство зонировано для активного досуга и спокойного отдыха.
Квартиры в ЖК «Локомотив» свободной планировки, что дает свободу выбора будущим собственникам. Большие панорамные окна высотой до 2,2 метра наполнят естественным солнечным светом и воздухом комнаты будущих квартир.
Инфраструктура вокруг комплекса «Локомотив» максимально наполнена и разнообразна. В шаговой доступности учебные заведения, культурные пространства, кофейни, спорткомплексы, торговые центры и продуктовые супермаркеты.
Подробную информацию о жилом комплексе «Локомотив» можно узнать у специалистов отдела продаж по номеру телефона: +7 (3852) 50-64-50 или на сайте lokodom.ru, с документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф