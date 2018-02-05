В Барнауле дорожает вторичное жилье

В январе цена на квартиры вторичного рынка Барнаула поднялась на 0,9%, сообщает агентство недвижимости "Жилфонд". Квадратный метр жилья в среднем стоит 45,43 тыс. рублей.
В агентстве отмечают, что январский рост стоимости предложения — это развитие тенденции прошлого года.
Людмила Авдюхина,
директор агентства недвижимости "Жилфонд":
— Двухлетнее снижение цен на квартиры замедлилось и к концу года практически прекратилось, а затем наступил период роста.
Эксперт уточняет, что речь идет о средневзвешенных ценах предложения, по которым экспонируются квартиры на рынке. Квартиры, как правило, дешевле на 5-7%.
Цены на жилье в Барнауле
- 1-комнатные квартиры — 48,40 тыс. рублей за кв.м (+ 0,97%)
- 2-комнатные квартиры — 44,26 тыс. рублей за кв.м (+ 1,01%)
- 3-комнатные квартиры — 42,90 тыс. рублей за кв.м (+ 1,16%)
По данным на конец января 2018 года.
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