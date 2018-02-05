Недвижимость

В Барнауле дорожает вторичное жилье

Сегодня, 12:45.
Недвижимость

В январе цена на квартиры вторичного рынка Барнаула поднялась на 0,9%, сообщает агентство недвижимости "Жилфонд". Квадратный метр жилья в среднем стоит 45,43 тыс. рублей.

Недвижимость. Семья.
Недвижимость. Семья. Фото : altapress.ru.

В агентстве отмечают, что январский рост стоимости предложения — это развитие тенденции прошлого года.

Людмила Авдюхина,
директор агентства недвижимости "Жилфонд":

— Двухлетнее снижение цен на квартиры замедлилось и к концу года практически прекратилось, а затем наступил период роста.

Эксперт уточняет, что речь идет о средневзвешенных ценах предложения, по которым экспонируются квартиры на рынке. Квартиры, как правило, дешевле на 5-7%.

Цены на жилье в Барнауле

  • 1-комнатные квартиры — 48,40 тыс. рублей за кв.м (+ 0,97%)
  • 2-комнатные квартиры — 44,26 тыс. рублей за кв.м (+ 1,01%)
  • 3-комнатные квартиры — 42,90 тыс. рублей за кв.м (+ 1,16%)

По данным на конец января 2018 года.

Цены на жилье в Барнауле.
Цены на жилье в Барнауле.
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