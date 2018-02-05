В Барнауле дорожает вторичное жилье

В агентстве отмечают, что январский рост стоимости предложения — это развитие тенденции прошлого года.

Людмила Авдюхина,

директор агентства недвижимости "Жилфонд":

— Двухлетнее снижение цен на квартиры замедлилось и к концу года практически прекратилось, а затем наступил период роста.

Эксперт уточняет, что речь идет о средневзвешенных ценах предложения, по которым экспонируются квартиры на рынке. Квартиры, как правило, дешевле на 5-7%.

Цены на жилье в Барнауле

1-комнатные квартиры — 48,40 тыс. рублей за кв.м (+ 0,97%)

2-комнатные квартиры — 44,26 тыс. рублей за кв.м (+ 1,01%)

3-комнатные квартиры — 42,90 тыс. рублей за кв.м (+ 1,16%)

По данным на конец января 2018 года.