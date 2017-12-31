В Барнауле гостиницу с водно-оздоровительным комплексом меняют на стройматериалы

В Барнауле продают гостиницу с водно-оздоровительным комплексом, сообщает портал "Недвижимость Алтая". Объект оценивают в 42 млн рублей. Собственник готов обменять комплекс на жилую недвижимость, строительные материалы или строительную технику.
В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru.
Площадь гостиницы составляет 2 тыс. квадратных метров. Внутри находится водно-оздоровительный комплекс с несколькими саунами, в каждой из которых есть бассейн и комнаты отдыха. Также есть вместительный банкетный зал, настольный теннис и бильярдная.
На участке комплекса находятся беседки, мангальная зона, недостроенный трехэтажный коттедж, гаражи. По словам риэлтора, объект приносит прибыль, у него есть арендаторы.
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