В Барнауле гостиницу с водно-оздоровительным комплексом меняют на стройматериалы

В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают гостиницу. Фото : realtai.ru.

Площадь гостиницы составляет 2 тыс. квадратных метров. Внутри находится водно-оздоровительный комплекс с несколькими саунами, в каждой из которых есть бассейн и комнаты отдыха. Также есть вместительный банкетный зал, настольный теннис и бильярдная.

На участке комплекса находятся беседки, мангальная зона, недостроенный трехэтажный коттедж, гаражи. По словам риэлтора, объект приносит прибыль, у него есть арендаторы.