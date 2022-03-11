В Барнауле обычную студию в советской «панельке» продают по цене элитной квартиры в новостройке

Рынок вторичного жилья краевой столицы пополнился новым предложением . На сайте «Циан» появилось объявление о продаже квартиры-студии площадью 28 кв. м. Ее цена — 10 млн рублей, или 357,1 тыс. рублей за «жилой квадрат».

Квартира-студия на ул. Юрина, 309, которая продается за 10 млн рублей.

По словам автора объявления, квартира находится в доме на ул. Юрина, 309. В тексте сказано, что это многоэтажка 2017 года постройки. Однако, судя по данным сервиса 2 ГИС и отретушированным фотографиям, по указанному адресу стоит панельная многоэтажка, возведенная в 1980-х годах.

Автор отмечает: в студии сделан косметический ремонт. Ванная комната с душевой кабиной в пол отличается интересным дизайном. Основное помещение с черным потолком — просторное и открывает широкие возможности для творчества. Новый владелец сможет реализовать здесь любое дизайнерское решение, выбрав интерьер на свой вкус.

«Рядом спортзалы, парикмахерские, магазины детской одежды, детский сад, школы. Очень много продуктовых магазинов в шаговой доступности», — сказано на странице сайта.

Отметим, что стоимость студии на ул. Юрина превышает ценник многих элитных вариантов жилой недвижимости подобного типа.

Так, она на 2,2 млн рублей дороже студии площадью 42 кв. м в ЖК «Две эпохи» (ее цена 7,8 млн рублей) и на 6,6 млн рублей — квартиры-студии в одном из достраиваемых корпусов ЖК «Мичурин Парк» (3,4 млн рублей).