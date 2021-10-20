В Барнауле «почти даром» отдают классический лофт с пятиметровыми потолками и балконом в гостиную

В квартире предусмотрены две спальни, две уборные с ванной и душевой (на разных этажах), гардеробная, место для хранения вещей. А еще в ней есть отдельное место для чтения книг и балкон, выходящий в кухню-гостиную, разделенную на несколько зон: кухню, барную зону, столовую с камином и собственно гостиную.
«Двухуровневая квартира в стиле лофт по цене обычной квартиры», — отмечает автор объявления на «Авито».
Он уточняет: недвижимость расположена среди памятников архитектуры и объектов культуры. Сама же квартира «является ярким примером воплощения индивидуальных идей, кастомных деталей и неповторимых дизайнерских разработок».
«Очень теплая и тихая квартира с невысокими коммунальными платежами», — гласит описание.