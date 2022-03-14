В Барнауле под арендный бизнес продают два этажа жилого дома 60-х годов постройки

Собственник 22-х комнат в доме на ул. Эмилии Алексеевой, 60 выставил свою недвижимость на продажу на сайте «Авито». В объявлении говорится, что помещения отремонтированы и станут для нового владельца отличным вариантом для круглогодичной сдачи в аренду.

В Барнауле за 16 млн рублей продаются два этажа в жилой пятиэтажке на Потоке.

Общая площадь всех помещений составляет 436 кв. м. Они разместились на двух этажах жилой пятиэтажки, построенной еще 1964 году.

Коммерческая недвижимость поделена на 22 комнаты разной квадратуры, каждая из которых оборудована санузлом.

По словам владельца, в комнатах выполнен косметический ремонт. Здесь есть натяжные потолки, установлены пластиковые окна, двери, сантехника и т.д. В комнатах еще никто не жил.

В помещения организован отдельный вход и подъезд.

Стоимость недвижимости — 16 млн рублей, или 36,7 тыс. рублей за кв. м. Но она не окончательная. Собственник согласен поторговаться.