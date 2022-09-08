В Барнауле подорожали квартиры на «вторичке»

Сильнее подорожали студии в центре Барнаула.
За последние полгода на «вторичке» стоимость 1 кв. м в среднем составила 85 тыс. рублей.
Эксперты не прогнозируют дальнейший рост цен. Это связано со ставками по ипотеке, резко подскочившими в марте.
Сейчас стоимость снижается, однако спрос покупателей до сих пор не вырос.
При этом квартиры в новостройках стоят по-прежнему — 102 тыс. за 1 кв. м.
А цена на квадратный метр комнаты опустилась в среднем с 62 до 61 тыс. рублей.
Кроме того, подорожали коттеджи и частные дома — с 56 до 56,8 тыс. рублей за «жилой квадрат».