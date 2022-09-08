11 сентября
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Недвижимость

В Барнауле подорожали квартиры на «вторичке»

Квартиры на вторичном рынке подорожали в краевой столице в августе. Стоимость «жилого квадрата» увеличилась от 85 до 85,9 тыс. рублей, пишет «КП — Барнаул».

Новостройки Барнаула, август 2022.
Новостройки Барнаула, август 2022.
Altapress.ru

Сильнее подорожали студии в центре Барнаула.

За последние полгода на «вторичке» стоимость 1 кв. м в среднем составила 85 тыс. рублей.

Эксперты не прогнозируют дальнейший рост цен. Это связано со ставками по ипотеке, резко подскочившими в марте.

Сейчас стоимость снижается, однако спрос покупателей до сих пор не вырос.

При этом квартиры в новостройках стоят по-прежнему — 102 тыс. за 1 кв. м.

А цена на квадратный метр комнаты опустилась в среднем с 62 до 61 тыс. рублей.

Кроме того, подорожали коттеджи и частные дома — с 56 до 56,8 тыс. рублей за «жилой квадрат».

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