В Барнауле построили камерный поселок с уютными квартирами на земле

На Змеиногорском тракте в Барнауле, вдоль дороги на горнолыжный комплекс "Авальман", построили поселок таунхаусов Avalman park. В гуще сосен на солидном участке 0,5 га разместят всего 16 квартир в двух уровнях по 270 квадратных метров каждая. К услугам проживающих детская игровая площадка, зона барбекю, роскошная беседка, а еще организованное управление поселком. В рамках специальной краткосрочной акции 1 кв. м новостроя предлагают за 39 999 тысяч рублей.
Avalman park – поселок, который построили люди, изнутри изучившие особенности барнаульского элитного жилья: собственники коттеджей слишком много личного времени и сил тратят на присмотр за территорией, а собственники квартир хотят к имеющимся удобствам добавить еще и плюс от проживания в своем доме.
Поэтому в Avalman park построены именно таунхаусы. Но это особенное, не типовое решение: дома разделены конструктивно и технически, а значит, соседи просто не смогут слышать друг друга. Кроме того, придомовые участки каждой квартиры обособят высокими туями. В поселке также предусмотрена отличная дренажная система, поэтому каждый владелец сможет, например, помыть свой автомобиль и при этом не затопить территорию соседа.
Однако поселок будет "жить" как единый организм. Для его управления предусмотрена специальная служба ТСЖ: дворник, охранник, садовник и другие специалисты. Их задача – сделать проживание в Avalman park комфортным, как в многоквартирном доме. И эту опцию уже оценили первые собственники квартир. Для них важно, что можно покинуть свой дом на достаточно продолжительное время и не беспокоиться. Ни о том, какую температуру поддерживает газовый котел, ни о том, как чувствуют себя домашние растения, ни о том, что выпал обильный снег и дорогу нужно срочно расчищать.
Avalman park – это еще и очень комфортные, современные квартиры в двух или трех уровнях. В классическом варианте третий этаж – это эксплуатируемая кровля-терраса, на которой можно, например, разместить бассейн или разбить цветник. В самом доме застройщик предлагает свободную планировку и потолки высотой три метра. Это значит, что собственник может сразу работать над своим интерьером и не тратить деньги и время на демонтаж каких-то конструкций. Изюминка решения – второй свет рядом. То есть рядом с лестницей нет небольшого фрагмента межэтажного перекрытия, а кровля выполнена из светопрозрачного материала.
Всего за год застройщик Avalman park подготовил к вводу в эксплуатацию две очереди проекта. Для строительства третьей уже расчищают территорию и планируют строить так же оперативно.
До 31 января 2018 года на квартиры в таунхаусах Avalman park действует новогодняя акция: квадратный метр продается всего за 39 999 рублей!
Факты
- Площадь поселка 0,5 га.
- Ограждение по периметру, охрана.
- По три машино-места для квартиры на территории.
- Гостевая парковка за периметром поселка.
- Беседка, зона барбекю, игровая площадка.
- Материал стен – кирпич, ЖБИ-перекрытия и монолитное.
- Жилая площадь квартиры – 180 кв. м, общая – 270 кв. м.
- Высота потолков 3 метра.
- Ввод в эксплуатацию первой очереди – февраль 2018 года, второй – март 2018.
ООО "Авальман парк"
Адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул,
проезд 9-й Заводской, 38, Барнаул, Россия
Телефон: 8-913-210-05-52; 8-961-979-88-85
Эл. почта: avalman-park@mail.ru
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