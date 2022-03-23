В Барнауле рядом с депо продается «винтажная» квартира с интерьером в багрово-фиолетовых тонах

Однокомнатная квартира, выставленная на « Циан », находится в двухэтажном бараке на пр. Коммунаров, 124а в Барнауле. Владелец готов продать недвижимость почти за 2 млн рублей.

В Барнауле почти за 2 млн рублей продается однокомнатная квартира с багрово-фиолетовым интерьером.

Как отмечает автор объявления, барак 1961 года постройки находится неподалеку от центра Барнаула, в тихом районе города.

Рядом с домом расположилось трамвайным депо № 1 и частный сектор. Кирпичный барак относительно небольшой — в нем нашлось место всего для восьми квартир.

«Благодаря этому поддерживается порядок», — уточняет автор объявления.

В квартире площадью 31,1 кв. м сделан косметический ремонт. Сейчас в ней установлены пластиковые окна, есть натяжные потолки, а уборная выложена кафельной плиткой.

Единственная комната «однушки» абсолютно пустая. Ее стены оклеены фиолетовыми обоями в стиле «градиент», а пол выкрашен в багровый оттенок. Мебель есть только на кухне. Здесь стоит кухонный гарнитур, стол и холодильник.

В Барнауле почти за 2 млн рублей продается однокомнатная квартира с багрово-фиолетовым интерьером. «Циан».

От интерьером веет советской эпохой. Ее черты проглядывают сквозь деревянные межкомнатные двери, выкрашенные в белый цвет, почти винтажные радиаторы отопления, входную дверь, обитую дерматином и т. д.

К квартире прилагается ячейка для хранения вещей, находящаяся в подвале.