18 апреля
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Недвижимость

В Барнауле продают просторную пятирешку с известными соседями за 12,7 млн рублей

Просторную пятикомнатную квартиру продают за 12,7 млн рублей в Барнауле. Она находится на Пролетарская улице, 50. Объявление размещено на «Авито».

В Барнауле продают просторную пятирешку с известными соседями за 12,7 млн рублей
В Барнауле продают просторную пятирешку с известными соседями за 12,7 млн рублей
Авито

Площадь пятирешки составляет 170 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 74,7 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, пятом этаже в кирпичном элитном доме. Он расположен в тихом месте в центральной части города. В доме всего 15 квартир. По словам владельцев, все соседи — достойные люди, хорошо известные в Барнауле.

Ремонт в пятирешке сделали из современных качественных материалов, стоимость которых «сравнима с ценой продаваемой квартиры», заявляют продавцы.

В квартире три уровня. Между этажами размещена винтовая деревянная лестница. Здесь есть два санузла, две гардеробные комнаты и две спальни. Отдельно расположен просторный кабинет и комната отдыха со стеклянным полом.

Рядом с домом расположены школы и вузы. В шаговой доступности — продуктовые магазины, клиники, кафе и рестораны.

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