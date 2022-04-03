3 апреля
﻿
Недвижимость

В Барнауле за 33 млн рублей продается стеклянный «брутал» для хостела или автосервиса

Новое здание площадью 720 кв. м. выставили на продажу в краевой столице. Оно расположено на ул. Новороссийская, 15. По словам автора объявления на «Авито», объект подойдет практически для любого бизнеса.

В Барнауле за 33 млн рублей продается коммерческое здание под хостел.
В Барнауле за 33 млн рублей продается коммерческое здание под хостел.
"Авито".

Двухэтажное здание расположено на участке площадью 620 кв. м. Надел оформлен в аренду на 49 лет, а сам объект оформлен в собственность.

«Великолепно подойдет для использования под любой вид деятельности: торговля, офис, производство, предприятие бытового обслуживания, автосервис, хостел, мини-гостиница и т.д.», — уточняется в объявлении.

«Брутальный» фасад здания с витражным остеклением выходит на ул. Новороссийскую, но прекрасно просматривается со стороны ул. Юрина. Помимо двух существующих входов новый владелец может установить дополнительные входные узлы для прохода людей, либо проезда транспорта, погрузки и разгрузки.

В Барнауле за 33 млн рублей продается коммерческое здание под хостел.
В Барнауле за 33 млн рублей продается коммерческое здание под хостел.
«Авито».

Планировка свободная, что открывает широкие возможности для организации пространства под те или иные нужды. В здании уже установлены: охранная и пожарная сигнализации и видеонаблюдение. Обеспечена транспортная доступность.

«Планируется установка дизайнерских фонарей освещения. Возможна установка ограждения по согласованию», — отмечает автор.

Стоимость коммерческой недвижимости — 33 млн рублей, или 45,8 тыс. рублей за кв. м.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость