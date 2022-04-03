В Барнауле за 33 млн рублей продается стеклянный «брутал» для хостела или автосервиса

Новое здание площадью 720 кв. м. выставили на продажу в краевой столице. Оно расположено на ул. Новороссийская, 15. По словам автора объявления на «Авито», объект подойдет практически для любого бизнеса.

В Барнауле за 33 млн рублей продается коммерческое здание под хостел.

Двухэтажное здание расположено на участке площадью 620 кв. м. Надел оформлен в аренду на 49 лет, а сам объект оформлен в собственность.

«Великолепно подойдет для использования под любой вид деятельности: торговля, офис, производство, предприятие бытового обслуживания, автосервис, хостел, мини-гостиница и т.д.», — уточняется в объявлении.

«Брутальный» фасад здания с витражным остеклением выходит на ул. Новороссийскую, но прекрасно просматривается со стороны ул. Юрина. Помимо двух существующих входов новый владелец может установить дополнительные входные узлы для прохода людей, либо проезда транспорта, погрузки и разгрузки.

В Барнауле за 33 млн рублей продается коммерческое здание под хостел. «Авито».

Планировка свободная, что открывает широкие возможности для организации пространства под те или иные нужды. В здании уже установлены: охранная и пожарная сигнализации и видеонаблюдение. Обеспечена транспортная доступность.

«Планируется установка дизайнерских фонарей освещения. Возможна установка ограждения по согласованию», — отмечает автор.

Стоимость коммерческой недвижимости — 33 млн рублей, или 45,8 тыс. рублей за кв. м.