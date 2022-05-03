В Барнауле за 3,5 млн рублей продается дачный дом с качелями, зоной релакса и видом на жилые новостройки

Дом в одном из дачных поселков в черте города продают в краевой столице за 3,5 млн рублей. Здесь можно жить круглы год — дом оборудован всем необходимым для комфортного пребывания. Владелец готов обменять недвижимость на один или несколько автомобилей.

В Барнауле за 3,5 млн рублей продается дачный дом с видом на ЖК "Мичурин Парк".

Двухэтажный дачный дом площадью 46,5 кв. м построен на участке в 7 соток. Где именно, автор объявления не уточнил. Судя по фотографиям, это одна из дач СНТ «Ракета», либо садоводства «Мичуринцев», расположенные за ТРЦ «Волна» и гипермаркетом «Лента».

Автор лишь указал, что участок ровный, к нему оборудованы два удобных подъезда. Дом пригоден для круглогодичного проживания — есть свет, газ и водоснабжение.

На участке кроме жилого здания с просторной мансардой построены теплица, мангальная зона и зона релакса.

«Отличная транспортная развязка, рядом — крупные торговые центры, школа, садик и все необходимое для комфортной повседневной жизни», — говорится в тексте на сайте «Циан».

Владелец недвижимости готов на несколько вариантов оплаты. Дом с постройками и земельным участком оценили в 3,5 млн рублей. Но хозяин готов пойти на обмен — поменять жилье на один или несколько автомобилей.