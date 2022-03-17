В Барнауле за 6,5 млн рублей продается дом с камином и претензией на средиземноморскую архитектуру

Коттедж с металлической двускатной крышей прячется на тихой улице за забором розового цвета. Он двухэтажный, со стенами, сложенными из шлакоблоков. Его фасад оштукатурен, а цоколь, русты и наличники выложены грубым камнем.
Все это вкупе с многоступенчатой крышей является основными чертами средиземноморских провинциальных домиков, чьи стены согреты горячим южным солнцем.
Внутри дом наполнен современным русским уютом, особенно в гостиной. Здесь сложен настоящий камин, который выступает центральным арт-объектом большого помещения.
Дом площадью 120 кв. м стоит на участке 6,7 сотки. На территории построены погреб, гараж для двух автомобилей и баня.
Отсюда недалеко до центра города. Рядом удобная транспортная развязка и основные объекты развитой инфраструктуры.
Стоимость недвижимости составляет 6,5 млн рублей — это 64,2 тыс. рублей за кв. м.