17 марта
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Недвижимость

В Барнауле за 6,5 млн рублей продается дом с камином и претензией на средиземноморскую архитектуру

Владелец частного дома на ул. Новороссийская, 50 ищет нового собственника для своей недвижимости. Объявление о продаже здания накануне появилось на сайте «Авито». Дом отличается нестандартным для города архитектурным решением.

В Барнауле на ул. Новороссийская, 50 продается домик, похожий на средиземноморский.
В Барнауле на ул. Новороссийская, 50 продается домик, похожий на средиземноморский.
"Авито".

Коттедж с металлической двускатной крышей прячется на тихой улице за забором розового цвета. Он двухэтажный, со стенами, сложенными из шлакоблоков. Его фасад оштукатурен, а цоколь, русты и наличники выложены грубым камнем.

Все это вкупе с многоступенчатой крышей является основными чертами средиземноморских провинциальных домиков, чьи стены согреты горячим южным солнцем.

Внутри дом наполнен современным русским уютом, особенно в гостиной. Здесь сложен настоящий камин, который выступает центральным арт-объектом большого помещения.

Дом площадью 120 кв. м стоит на участке 6,7 сотки. На территории построены погреб, гараж для двух автомобилей и баня.

Отсюда недалеко до центра города. Рядом удобная транспортная развязка и основные объекты развитой инфраструктуры.

Стоимость недвижимости составляет 6,5 млн рублей — это 64,2 тыс. рублей за кв. м.

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