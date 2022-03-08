В Барнауле за 5,9 млн рублей продается ухоженная «трешка» с уборной в «шотландском» стиле

По словам автора объявления, недвижимость в хорошем состоянии. Ухоженная «трешка» отличается практичной планировкой.
«Просторная кухня, удобная прихожая, раздельный туалет с ванной, просторная общая комната. Квартира теплая, светлая, оснащена встроенной мебелью и бытовой техникой», — говорится в тексте объявления на «Циан».
Интерьер выполнен в современном стиле в светлых и теплых пастельных тонах с использованием ярких элементов. На этом фоне особо выделяется уборная. Для оформления стен туалета владелец выбрал плитку с орнаментом, известным как тартан, или классическая шотландская клетка.
В объявлении также сказано, что дом окружен развитой инфраструктурой. В шаговой доступности детский сад, гимназия, вузы, бассейн Обь, Драматический театр и т. д.
«Это центр города, вы никогда не опоздаете на работу, учебу или деловую встречу. Отличная транспортная развязка в любую точку города», — подчеркивает автор.