В башне «Федерация». Один из самых дорогих пентхаусов России продают за 2,6 млрд рублей в Москве

Площадь трехэтажного пентхауса — 2,5 тыс. кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 1 млн рублей.
Квартира занимает последние три этажа — с 93 по 95-й. Она находится внутри огромного купола высотой 12 м.
«Вся небесная полусфера, от горизонта до горизонта, открывается вашему взору!», — описывает продавец.
Подняться можно на персональном лифте. Квартиру украшает интерьер из живых растений. Кажется, что из панорамных окон можно увидеть всю Москву.
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