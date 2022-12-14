В башне «Федерация». Один из самых дорогих пентхаусов России продают за 2,6 млрд рублей в Москве

Трехуровневый пентхаус в башне комплекса «Федерация» продают за 2,6 млрд рублей в Москве. Он находится на наб. Пресненская, 12. Объявление размещено на « Циан ».

Один из самых дорогих пентхаусов в России в башне «Федерация» продают за 2,6 млрд рублей в Москве

Площадь трехэтажного пентхауса — 2,5 тыс. кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 1 млн рублей.

Квартира занимает последние три этажа — с 93 по 95-й. Она находится внутри огромного купола высотой 12 м.

«Вся небесная полусфера, от горизонта до горизонта, открывается вашему взору!», — описывает продавец.

Подняться можно на персональном лифте. Квартиру украшает интерьер из живых растений. Кажется, что из панорамных окон можно увидеть всю Москву.