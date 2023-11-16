В прибрежном центре Барнаула построят 16-этажный ЖК комфорт-класса с зонами отдыха и спортивной площадкой на крыше

Строительная компания «Век-Строй» на заседании градостроительного совета получила одобрение на строительство жилого дома в центре Барнаула, на ул. Никитина, 1.

Комфортный и безопасный двор

Новый 16-этажный дом Г-образной формы будет двухсекционным. В них запроектировали 193 квартиры с разными планировками площадью от 25 до 102 кв. метров.

Двор будет закрытым от посторонних с системой видеонаблюдения по всему периметру. Здесь разместят детскую площадку для детей разных возрастов и места для отдыха взрослых. Известно, что их размер превосходит принятые нормативы.

Интересно, что застройщик дополнительно позаботился о комфорте будущих жителей дома. Так, компания Век-Строй выкупила земельный участок, на котором за свой счет благоустроит территорию и предусмотрит дополнительные парковочные места.

Не смотря на то, что проект дома на Никитина, 1 проходит по нормативам и даже превосходит их, мы выкупили еще один земельный участок, на котором вместо старого здания появится благоустроенная территория с озеленением для жителей дома. Здесь же будут предусмотрены дополнительные парковочные места. Мы хотим обеспечить комфорт для жителей нашего дома, — сказал представитель компании Век-Строй.

При проектировании внутреннего двора застройщик уделил большое внимание проработке благоустройства. Так, застройщик выделил зоны для всех групп жильцов: малышей, детей постарше, подростков и взрослых.

Для взрослых построят большую беседку. Интересно, что зону для самых маленьких жильцов расположат напротив места для отдыха взрослых, чтобы родители могли с комфортом следить за своими детьми.

Неподалеку разместят игровой комплекс для детей постарше. На прилегающей к дому территории предусмотрели много зеленых зон.

Интересно, что крышу дома сделают эксплуатируемой. На ней разместят спортивную площадку, где можно поставить тренажеры, настольный теннис и прочее оборудование.

Для безопасности жильцов и их комфортного отдыха двор сделают закрытым от проездов и парковок автомобилей. Проехать на территорию двора в случае необходимости сможет только спецтехника, например, пожарные машины. Конструкция тротуаров рассчитана для проездов тяжелой техники.

Поставить автомобили жильцы смогут на закрытый паркинг, рассчитанный на 44 машино-места. Из каждой секции жилого дома лифт спускается до уровня подземной автостоянки. Вдоль улиц Никитина и Промышленная для жителей дома и их гостей предусмотрены дополнительные парковочные места.

Внимание к деталям

В подъездах ЖК будут дизайнерские парадные холлы, а также отдельные комнаты для хранения колясок и велосипедов.

Конструктивно ЖК будет монолитно-кирпичным. Для целостности и органичности, фасады дома спроектировали так, чтобы они строились по единой модульной сетке. Так, витражи лоджий заменили окнами, а ограждения выполнят в материале стен. При этом, высота окон в стене и лоджий одинаковая.

Причем, такое внимание к деталям распространяется даже на такие мелочи, как решетки для кондиционеров. Благодаря тому, что места установки кондиционеров будут не только задекорированы, но еще и скрыты, фасад дома будет выглядеть чисто и опрятно. Его будет украшать ночная подсветка.

На первых этажах ЖК предусмотрели помещения общественного назначения.

Что известно о застройщике

Компания «Век-Строй» возводит не только жилые дома, но и строит социальные и культурные объекты по госконтрактам, а также реставрирует объекты культурного наследия.

Так, например, компания построила Алтайский государственный театр кукол «Сказка», который еще до открытия стал городской достопримечательностью. Рядом со зданием часто устраивают свадебные фотосессии.

Интересно, что это не единственный театр кукол, над которым работал «Век-Строй».

Еще один подобный объект компания реставрировала в Новокузнецке — театр кукол «СКАЗ».

Практически через дорогу от «Сказки» находится памятник архитектуры начала XX века — магазин Трубицина, который также восстановил застройщик.

Известно, что «Век-Строй» реставрировал «Дворец культуры» в городе Салаир Кемеровской области.

Компания построила ряд детских садов в поселках региона: в Сибирском, Фирсовой Слободе и Тальменке. В последней благодаря компании также появилась средняя школа, рассчитанная на полтысячи учеников. Кроме того, «Век-Cтрой» возвел детский технопарк «Кванториум» в центре Барнаула.

Сейчас компания продолжает работать по крупным государственным контрактам. Строит музыкальный колледж в центре Барнаула, среднюю школу в квартале 2011 и в Боровихе, реконструирует Алтайский государственный краеведческий музей и восстанавливает здания в ЛНР.