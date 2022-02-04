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Недвижимость

В пригороде Барнаула за 35 млн рублей продается особняк с «душой» англичанина

Рынок недвижимости краевой столицы пополнился двухэтажным коттеджем с английским интерьером. Дом находится в 13 км от Барнаула — на ул. Березовая, 17 в селе Санниково Первомайского района.

В пригороде Барнаула за 35 млн рублей продается коттедж с английским интерьером.
В пригороде Барнаула за 35 млн рублей продается коттедж с английским интерьером.
"Циан".

Площадь недвижимости составляет 210 кв. м. Размер участка под ним — 13 соток. Дом оценили в 35 млн рублей, или 166,7 тыс. за «жилой квадрат».

В коттедже удобная планировка. На первом этаже находятся гостиная, столовая, кухня и санузел, на втором — две спальни и еще одна уборная.

Как отмечает автор объявления на «Циан», дом готов к проживанию. В нем сделан неплохой ремонт, комнаты меблированные.

Что касается интерьера, то для него выбрали английский стиль. В коттедже просматриваются его основные черты: консерватизм, домовитость и элегантность. В такой обстановки могла бы себя прекрасно чувствовать героиня детективов Агаты Кристи Мисс Марпл.

Судя по фотографиям, снаружи дом выглядит как типичный «сибиряк». Он облицован кирпичом белого цвета, а вот для цоколя, карниза и крыши выбрали темны зеленый оттенок.

На территории особняка построены гараж и баня, которая может быть использована как гостевой дом.

«Все построено надежно и качественно», — подчеркивает автор объявления.

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