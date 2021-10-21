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Недвижимость

В пригороде Барнаула за 55,5 млн рублей продается сибирская фазенда, утопающая в зелени

Недвижимость, выставленная на продажу, находится в коттеджном поселке Фирсова Слобода. Дом возвели в месте, откуда рукой подать до леса и красивого озера. Общая площадь дома — 235 кв. м, размер участка — 15 соток. Фазенда обойдется новому владельцу в 236,2 тыс. рублей за кв. м.

В пригороде Барнаула у озера подается белоснежный особняк за 55,5 млн рублей.
В пригороде Барнаула у озера подается белоснежный особняк за 55,5 млн рублей.
"Циан".

Белоснежный двухэтажный коттедж в окружении зелени, ухоженного газона и дополнительных построек напоминает облегченный вариант бразильской фазенды с сибирским колоритом.

Здесь есть все для жизни и отдыха. Автор объявления отмечает, что в доме сделан дизайнерский ремонт, он обставлен мебелью и полностью готов к проживанию.

На территории пятикомнатного особняка выполнен ландшафтный дизайн, установлен автополив, организовано освещение, построены детская площадка и беседка с костровищем.

На участке высажены многочисленные хвойные деревья, а значит даже зимой зелень будет радовать глаз. Кроме того, здесь растут фруктово-ягодные культуры: яблони, вишня, ирга, облепиха, крыжовник и т.д.

Изюминка сибирской фазенды — отдельно стоящий банный комплекс из кедра (площадью более 100 кв. м) с террасой. В нем есть бассейн с гейзер, русская баня на дровах и комната отдыха с кухней.

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