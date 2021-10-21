В пригороде Барнаула за 55,5 млн рублей продается сибирская фазенда, утопающая в зелени

Белоснежный двухэтажный коттедж в окружении зелени, ухоженного газона и дополнительных построек напоминает облегченный вариант бразильской фазенды с сибирским колоритом.
Здесь есть все для жизни и отдыха. Автор объявления отмечает, что в доме сделан дизайнерский ремонт, он обставлен мебелью и полностью готов к проживанию.
На территории пятикомнатного особняка выполнен ландшафтный дизайн, установлен автополив, организовано освещение, построены детская площадка и беседка с костровищем.
На участке высажены многочисленные хвойные деревья, а значит даже зимой зелень будет радовать глаз. Кроме того, здесь растут фруктово-ягодные культуры: яблони, вишня, ирга, облепиха, крыжовник и т.д.
Изюминка сибирской фазенды — отдельно стоящий банный комплекс из кедра (площадью более 100 кв. м) с террасой. В нем есть бассейн с гейзер, русская баня на дровах и комната отдыха с кухней.