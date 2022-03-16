В центре Барнаула за 15 млн рублей продается пафосная «трешка» с диваном из кожи испанского буйвола

Недвижимость находится в четырехэтажном доме 1956 года постройки. На территории разместились парковки, детская и спортивная площадки.
«Квартира очень теплая и светлая. Высота потолков — 3,2 м. Был произведен полный демонтаж всех стен, потолков и пола. Заменена вся электропроводка и сантехника», — сказано в тексте объявления.
Интерьер «трешки» представляет собой смесь парадности античного стиля с его колоннами и многоуровневыми потолками и пышности барокко. Для отделки и оформления окружающего пространств владелец использовал испанский кафель, итальянские межкомнатные двери, немецкую бытовую технику.
На кухне новых владельцев ждет гарнитур с каменной столешницей из индийского гранита Tan Brown. К нему прилагается встроенная бытовая техника и большой обеденный стол на шесть персон.
В детской комнате остается вся обстановка, а в зале — угловой кожаный диван из кожи испанского буйвола.
В квартире установлены пятиступенчатая система очистки воды, кондиционеры и система «теплый пол».