16 марта
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Недвижимость

В центре Барнаула за 15 млн рублей продается пафосная «трешка» с диваном из кожи испанского буйвола

Трехкомнатную квартиру в доме с тихим и уютным двором выставили на продажу на сайте «Авито». Площадь недвижимости составляет 90 кв. м, стоимость — 166,6 тыс. рублей за «жилой квадрат». По словам автора объявления, в «трешке» сделан дизайнерский ремонт с использованием индийских и европейских материалов.

В Барнауле за 15 млн рублей продается "трешка" в центре города.
В Барнауле за 15 млн рублей продается "трешка" в центре города.
"Авито".

Недвижимость находится в четырехэтажном доме 1956 года постройки. На территории разместились парковки, детская и спортивная площадки.

«Квартира очень теплая и светлая. Высота потолков — 3,2 м. Был произведен полный демонтаж всех стен, потолков и пола. Заменена вся электропроводка и сантехника», — сказано в тексте объявления.

Интерьер «трешки» представляет собой смесь парадности античного стиля с его колоннами и многоуровневыми потолками и пышности барокко. Для отделки и оформления окружающего пространств владелец использовал испанский кафель, итальянские межкомнатные двери, немецкую бытовую технику.

На кухне новых владельцев ждет гарнитур с каменной столешницей из индийского гранита Tan Brown. К нему прилагается встроенная бытовая техника и большой обеденный стол на шесть персон.

В детской комнате остается вся обстановка, а в зале — угловой кожаный диван из кожи испанского буйвола.

В квартире установлены пятиступенчатая система очистки воды, кондиционеры и система «теплый пол».

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