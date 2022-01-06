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Недвижимость

В центре Барнаула за 12 млн рублей продается «трешка» с темно-васильковыми стенами, впечатлившая Тома Круза

Трехкомнатная квартира площадью 83 кв. м находится в доме на ул. Пролетарская, 150. По словам автора объявления на «Авито», ее планировка выполнена по эксклюзивному проекту с прачечной Laundry. Цена недвижимости — 144,5 тыс. рублей за «жилой квадрат».

В Барнауле на ул. Пролетарская, 150 за 12 млн рублей продается квартира с темно-васильковыми стенами.
В Барнауле на ул. Пролетарская, 150 за 12 млн рублей продается квартира с темно-васильковыми стенами.
"Авито".

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Для облицовки стен были использованы бельгийские краски темно-василькового оттенка и итальянская плитка. Кухня из коллекции Lorena.

В каждой комнате панорамные окна. Полы в помещениях теплые. Новым владельцам останется часть стильной мебели.

Судя по фотографиям, выставленным на сайте «Авито», над интерьером долго трудился профессионал. Каждая деталь подобрана со знанием дела и находится на своем месте.

Обстановка отличается эклектикой. Современный стиль с нежными оттенками мебели и текстиля прекрасно сочетается в элементами гранжа. Не удивительно, что Том Круз, попавший в объектив фотоаппарата застыл на изображении с блаженно прикрытыми глазами.

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