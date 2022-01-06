В центре Барнаула за 12 млн рублей продается «трешка» с темно-васильковыми стенами, впечатлившая Тома Круза

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Для облицовки стен были использованы бельгийские краски темно-василькового оттенка и итальянская плитка. Кухня из коллекции Lorena.
В каждой комнате панорамные окна. Полы в помещениях теплые. Новым владельцам останется часть стильной мебели.
Судя по фотографиям, выставленным на сайте «Авито», над интерьером долго трудился профессионал. Каждая деталь подобрана со знанием дела и находится на своем месте.
Обстановка отличается эклектикой. Современный стиль с нежными оттенками мебели и текстиля прекрасно сочетается в элементами гранжа. Не удивительно, что Том Круз, попавший в объектив фотоаппарата застыл на изображении с блаженно прикрытыми глазами.