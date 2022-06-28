В центре Барнаула за 57,5 млн рублей продают архитектурный памятник «под отделку»

Памятник архитектуры «под отделку» продают в историческом центре Барнаула — на ул. Пушкина, 60. Его стоимость — 57,5 млн рублей, говорится в объявлении на « Авито ».

Памятник архитектуры продают в Барнауле на ул. Пушкина, 60 за 57,5 млн рублей.

Ранее в здании, построенном в 1870 году, располагалась казенная женская гимназия.

В 2001-м сооружение передали в частном году, а в 2022 году оно пострадало от пожара: сгорели помещения второго этажа, балкон дворцового фасада, а также часть декора наличников окон. Об этом уточняют в открытых источниках.

Казенная женская гимназия retro. moi-barnaul.ru

В 2012 году архитектурный памятник в точности восстановили, используя документы. Однако статус культурного наследия оно не потеряло.

По словам продавца на «Авито», в строительстве бывшей казенно женской гимназии использовали кирпич, бетон, железобетонные перекрытия и деревянный декор.

Отмечается, что здание находится в собственности, а земля под ним — в долгосрочной аренде.