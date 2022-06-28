В центре Барнаула за 57,5 млн рублей продают архитектурный памятник «под отделку»

Ранее в здании, построенном в 1870 году, располагалась казенная женская гимназия.
В 2001-м сооружение передали в частном году, а в 2022 году оно пострадало от пожара: сгорели помещения второго этажа, балкон дворцового фасада, а также часть декора наличников окон. Об этом уточняют в открытых источниках.
В 2012 году архитектурный памятник в точности восстановили, используя документы. Однако статус культурного наследия оно не потеряло.
По словам продавца на «Авито», в строительстве бывшей казенно женской гимназии использовали кирпич, бетон, железобетонные перекрытия и деревянный декор.
Отмечается, что здание находится в собственности, а земля под ним — в долгосрочной аренде.