В здании бывшего ресторана Granmulino продают светлейшую трехкомнатную квартиру с личной террасой за 16 млн рублей

Трехкомнатную квартиру со светлым дизайном и личной террасой продают за 15,9 млн рублей в Барнауле. Она расположена в Центральном районе, Социалистический пр-т, 71/83. Раньше в этом здании было находился ресторан Granmulino. Объявление размещено на Avito.ru.

Площадь новой «трешки» составляет 153 кв. м, а вместе с террасой — 195 кв. м. Цена одного квадратного метра здесь — почти 104 тыс. рублей.

Квартира расположена на третьем этаже из четырех. У дома благоустроена территория. Ее круглосуточно охраняют. Из-за небольших размеров дома, соседей у будущих хозяев немного. Также владельцы отмечают приятную сумму коммунальных платежей.

В квартире есть гостиная, детская, спальня, кухня со столовой зоной и два санузла. Отличительные особенности квартиры — светлые тона, покатые потолки и круглые стены из-за особенностей архитектуры здания.

Детская комната имеет антресольный этаж. Потому здесь самые высокие потолки — 4,20 м. Также пространство можно переделать под кабинет или гостевую комнату.

Очень просторная спальня. В ней установлен кондиционер и оборудованы две гардеробные комнаты. На кухне встроен гарнитур и есть выход на террасу. Ее можно использовать как обеденное пространство на свежем воздухе и организовать зону барбекю.

Также на террасе обеспечена подача воды в теплое время года. Поэтому здесь можно поставить бассейн. Или развести маленький садик — для этого выделено место под клумбу.

Квартира находится в центре города, поэтому любая инфраструктура находится в шаговой доступности. Вузы, продуктовые и бытовые магазины, аптеки.