Великосветскую квартиру-музей с рыцарскими доспехами продают за 325 млн рублей в Москве

Пятикомнатную квартиру в стиле дворцовой классики продают за 325 млн рублей в Москве. Внутри у нее настоящий музей. Объявление размещено на Авито .

Пятикомнатная квартира, 305 кв. м за 325 млн рублей в Москве

Площадь этого «дворца» — 305 кв. м. Стоит здесь один «жилой квадрат» миллион рублей.

Квартира находится на втором этаже из пяти в ЖК «Романов». Это известный доходный дом графа Шереметьева. Его построили в 1913—1915 годах по проекту известного архитектора Чернецова.

Интерьер квартиры выполнен в стиле дворцовой классики с чертами ампира. Некоторые детали словно принесли из музея.

На стенах висят гобелены с сюжетами Средневековья, гостиную украшает антикварные граммофон и часы, а в одной из комнат стоят рыцарские доспехи в полный рост.

В квартире есть большая гостиная, разделенная на два зала с камином, кухня, три спальни, кабинет, гардеробные, две ванные комнаты, гостевой санузел.

Рядом с домом в двух шагах находится Кремль, и здание попадает под его охранную зону. Также рядом сетевые магазины, «Азбука вкуса», «Дикси», «Перекресток», «Магнолия».