28 ноября
﻿
Недвижимость

Великосветскую квартиру-музей с рыцарскими доспехами продают за 325 млн рублей в Москве

Пятикомнатную квартиру в стиле дворцовой классики продают за 325 млн рублей в Москве. Внутри у нее настоящий музей. Объявление размещено на Авито.

Пятикомнатная квартира, 305 кв. м за 325 млн рублей в Москве
Пятикомнатная квартира, 305 кв. м за 325 млн рублей в Москве
Авито

Площадь этого «дворца» — 305 кв. м. Стоит здесь один «жилой квадрат» миллион рублей.

Квартира находится на втором этаже из пяти в ЖК «Романов». Это известный доходный дом графа Шереметьева. Его построили в 1913—1915 годах по проекту известного архитектора Чернецова.

Интерьер квартиры выполнен в стиле дворцовой классики с чертами ампира. Некоторые детали словно принесли из музея.

На стенах висят гобелены с сюжетами Средневековья, гостиную украшает антикварные граммофон и часы, а в одной из комнат стоят рыцарские доспехи в полный рост.

В квартире есть большая гостиная, разделенная на два зала с камином, кухня, три спальни, кабинет, гардеробные, две ванные комнаты, гостевой санузел.

Рядом с домом в двух шагах находится Кремль, и здание попадает под его охранную зону. Также рядом сетевые магазины, «Азбука вкуса», «Дикси», «Перекресток», «Магнолия».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость