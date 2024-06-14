Загородный дом мечты продают вблизи Барнаула за 20 млн рублей.

Этот прекрасный дом площадью 139 кв. м. расположен на участке в 10 соток. К дому пристроен гараж, рассчитанный на два автомобиля, что обеспечивает удобство и безопасность для вашей семьи.
На территории участка есть уютная терраса, где можно проводить время с близкими и друзьями, наслаждаясь свежим воздухом и красотой природы. Также имеется теплица, которая позволит вам выращивать свои овощи и фрукты.
Участок украшен разнообразными насаждениями: газоном, цветочными клумбами, хвойными и лиственными деревьями. Это создает атмосферу гармонии и умиротворения.
Дом состоит из трех комнат, которые обеспечивают комфортное проживание для всей семьи. На первом этаже также расположены санузел, сауна и две гардеробные комнаты. Это позволяет поддерживать порядок и удобно хранить вещи.
Особенностью дома является антресольный этаж, где находится четвертая комната. Здесь вы можете создать уютное пространство для отдыха или работы. А живой камин добавит тепла и атмосферы в ваш дом.
Расположение дома также является его преимуществом. В шаговой доступности находятся магазины, аптеки, спортивный клуб и остановка общественного транспорта. Для детей рядом есть школы и детские сады в Фирсово и Санниково.
Ранее сообщалось, что
До города можно добраться всего за 15 минут, что делает этот дом идеальным местом для жизни и отдыха.
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