Идеальный загородный домик продают в селе Фирсово за 20 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Этот прекрасный дом площадью 139 кв. м. расположен на участке в 10 соток. К дому пристроен гараж, рассчитанный на два автомобиля, что обеспечивает удобство и безопасность для вашей семьи.

На территории участка есть уютная терраса, где можно проводить время с близкими и друзьями, наслаждаясь свежим воздухом и красотой природы. Также имеется теплица, которая позволит вам выращивать свои овощи и фрукты.

Участок украшен разнообразными насаждениями: газоном, цветочными клумбами, хвойными и лиственными деревьями. Это создает атмосферу гармонии и умиротворения.

Дом состоит из трех комнат, которые обеспечивают комфортное проживание для всей семьи. На первом этаже также расположены санузел, сауна и две гардеробные комнаты. Это позволяет поддерживать порядок и удобно хранить вещи.

Загородный дом мечты продают вблизи Барнаула за 20 млн рублей. "Авито"

Особенностью дома является антресольный этаж, где находится четвертая комната. Здесь вы можете создать уютное пространство для отдыха или работы. А живой камин добавит тепла и атмосферы в ваш дом.

Расположение дома также является его преимуществом. В шаговой доступности находятся магазины, аптеки, спортивный клуб и остановка общественного транспорта. Для детей рядом есть школы и детские сады в Фирсово и Санниково.

Ранее сообщалось, что

До города можно добраться всего за 15 минут, что делает этот дом идеальным местом для жизни и отдыха.

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