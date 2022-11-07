«Застройщики сталкиваются с рэкетом»: голоса алтайского строительства в видеоинтервью назвали главные проблемы отрасли

Героями проекта «Образ будущего» на этот раз стали Александр Мишустин, председатель регионального Союза строителей, и Зинаида Герасимович, гендиректор ассоциации «Алтайские строители». Они рассказали, почему выросли цены на недвижимость, а вне Барнаула появляется мало жилья, какие проблемы есть у застройщиков и у социального строительства, и как сочетать «старое» с «новым».

Герои интервью не только рассказали о проблемах, но и назвали пути их решения. Например, чтобы сделать недвижимость доступнее для «бедного» Алтайского края, Александр Мишустин предложил снизить ипотечную ставку в регионе для жилищного строительства до 3% - уровня сельской ипотеки. О чем еще говорили спикеры — в видео.