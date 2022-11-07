7 ноября
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Недвижимость

«Застройщики сталкиваются с рэкетом»: голоса алтайского строительства в видеоинтервью назвали главные проблемы отрасли

Героями проекта «Образ будущего» на этот раз стали Александр Мишустин, председатель регионального Союза строителей, и Зинаида Герасимович, гендиректор ассоциации «Алтайские строители». Они рассказали, почему выросли цены на недвижимость, а вне Барнаула появляется мало жилья, какие проблемы есть у застройщиков и у социального строительства, и как сочетать «старое» с «новым».

Каска. Строительство.
Каска. Строительство.
СС0

Герои интервью не только рассказали о проблемах, но и назвали пути их решения. Например, чтобы сделать недвижимость доступнее для «бедного» Алтайского края, Александр Мишустин предложил снизить ипотечную ставку в регионе для жилищного строительства до 3% - уровня сельской ипотеки. О чем еще говорили спикеры — в видео.

Справка

«Образ будущего» — цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края. Первые выпуски были посвящены Изумрудному парку и Владиславу Вакаеву, а также туризму в Алтайском крае и Андрею Степурко.

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