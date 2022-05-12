Завершение стройки художественного музея в Барнауле перенесли на 2023 год

Дело в увеличении цены контракта (почти на 26%) и необходимости поиска замены импортного оборудования. Теперь планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — декабрь 2023 года.
«Предусмотрена комплектация объекта технологическим оборудованием, в том числе музейным. Импортное оборудование (в основном мультимедийное) подлежит замене на российские аналоги», — сказал Гилев.
Типовых решений по замене оборудования, поставка которого невозможна по санкционным причинам, еще не выработали, уточнил чиновник. Многие производители находятся в процессе импортозамещения, в результате чего появляются новые наименования оборудования с аналогичными характеристиками.
В строящемся на пл. Октября здании уже выполнили работы по устройству перегородок, полов, вентиляции, внутренних сетей инженерного обеспечения, а также наружных инженерных сетей. Рабочие продолжают внутреннюю отделку.
Ранее строительство художественного музея обещали закончить в декабре 2022 года.
Тогда сообщалось, что в строительство уже вложили 743,4 млн рублей. При этом общая его стоимость превысит 1,7 млрд рублей.