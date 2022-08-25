«Жалко терять место». Градсовет принимает проект «непритязательного» торгового дома и надеется на его снос в Барнауле

Рядом с путепроводом завяжется новая стройка. Градсовет поддержал проект реконструкции здания на ул. Ленина, 106 г в Барнауле. Комиссия надеется, что на этом месте появится крупный и красивый объект, который готов строить тот же заказчик — компания «Петроград». Однако для этого сначала нужно выкупить землю — сейчас она в аренде.

Как объясняет архитектор Владимир Золотов, участок непростой. «Основную часть — 80% — занимают инженерные сети. В дальнейшем заказчик готов построить комплекс на таком участке», — говорит он.

Чтобы проанализировать ситуацию и успеть проработать проект «серьезного» ансамбля, решили реконструировать существующее здание. К нему планируют пристроить большие навесы, под которыми можно проводить временные торговые выставки.

Исполнительный директор «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин предложил отказаться от коричневого цвета на фасаде, «до того он некрасивый». В ответ Владимир Золотов объяснил, что воздушное пространство в виде навеса и так «облегчает» темную полосу.

Предложение изменить цветовое решение поддержал и экс-главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. Промежуточный проект он раскритиковал.

Сергей Боженко,

заместитель директора МКУ «Архитектура города Барнаула»:

Долгие годы этот участок резервировался под высотный административный объект. Мы должны думать об архитектурно-художественной выразительности нашего города. Центральную улицу, главную магистраль застраивать такими совершенно непритязательными объектами… Просто жалко терять это место. Возможно, в будущем собственник продаст здание. И здесь появится серьезный объект, который украсит центральную часть Барнаула.

Представитель заказчика подтвердил, что реконструкция здания — промежуточная мера. «Зона СОД-2 позволит нам проводить строительство, в том числе и многоэтажной жилой застройки, — говорит он. — В недалеком будущем представим на рассмотрение объект, который станет украшением нашего города. Планы по освоению действительно серьезные», — сказал он.