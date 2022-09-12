12 сентября
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Недвижимость

Жаркая «двушка» с видом на сафари, как в «Короле льве», продается за 9,2 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатная квартира с фотообоями в стиле сафари продается за 9,2 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: р-н Центральный, тракт Змеиногорский, 104М/4, следует из объявления на «Циан».

Двухкомнатная квартира 77,7 кв.м за 9,2 млн рублей
Двухкомнатная квартира 77,7 кв.м за 9,2 млн рублей
Циан

Двухкомнатное «сафари» имеет 77,7 кв. м. Один кв. м стоит здесь 118,4 тыс. рублей.

Квартира расположена на 12 этаже из 16. Владельцы отмечают, что из окон здесь открывается прекрасный вид на город. Плюс, во дворе растет много зелени и деревьев. Дом находится рядом с горнолыжным комплексом «Авальман».

Планировка в квартире смежно-изолированная. Кухня и гостиная совмещены, а спальня — отдельно. Санузел совмещенный. Также в доме есть кладовая и гардеробная. А еще панорамная лоджия, из которой можно наслаждаться рассветами и закатами.

В комнатах выполнен дизайнерский ремонт. Кухня-гостиная сделана в африканском стиле: бежевые стены перекликаются с контрастным черным интерьером. Украшают обстановку комнаты красные элементы декора, например, подушки на диване. Взгляд приковывают фотообои, выполненную во всю стену. На них изображен вечерний пейзаж саванны.

Спальня же выполнена в менее броских цветах. Здесь преобладают светлые оттенки.

«Современная мебель и бытовая техника остается в квартире по желанию», — дополняют владельцы в объявлении.

Территория дома охраняется. Во дворе есть детская и спортивная площадка, а для автомобилистов — подземная и наземная парковки. Рядом множество магазинов и ресторанов.

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