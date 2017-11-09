Жилищный вопрос за три дня: в Барнауле пройдет "Выставка новостроек"

"Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости". "Выставка новостроек". Фото : архив "Единого центра продаж недвижимости".

"Три дня, чтобы купить квартиру со скидкой"

Крупнейшие застройщики Барнаула представят свои жилые комплексы – это не только дома разной степени готовности, но и готовые квартиры. Формат выставки призван сэкономить время и силы людей, которые выбирают недвижимость, планируют покупку или инвестиции. Посетители получат возможность в одном месте выбрать и забронировать квартиру, заказать дизайн будущего жилья, а также узнать много полезной информации о долевом строительстве. На выставке можно будет увидеть макеты домов, изучить планировки квартир и выбрать материал стен и вид из окна.

На выставке представят проекты 20 застройщиков - это более 80 домов и жилых комплексов во всех районах Барнаула.

На выставочной площадке организована работа крупнейших банков, которые расскажут о новых программах ипотеки, помогут подобрать оптимальные условия кредитования для каждого.

Марина Ракина,

президент "Союза риэлторов Барнаула и Алтая":

Формат выставки удобен клиентам тем, что позволяет получить максимум информации о новостройках в одном месте. Мы хотим, чтобы большее количество людей узнали о новостройках, о надежных застройщиках, чтобы было меньше страхов у людей, которые покупают квартиру по договору долевого строительства. Ведь не каждый решится вложить средства в строительство дома "на котловане", когда квартира есть только на бумаге и в мечтах. При этом именно на начальной стадии возведения дома застройщики выставляют минимальные, "интересные" цены. Мы будем рассказывать и показывать на примерах - как можно выгодно решить свой жилищный вопрос.

Впервые в рамках "Выставки новостроек" пройдет практикум от Госинспекции Алтайского края. Представители государственных органов расскажут о том, как правильно выбирать застройщика, на какие особенности его деятельности стоит обратить внимание и что должно быть в договоре долевого участия.

17 ноября в 14.00 практикум "Как безопасно купить квартиру от застройщика?", конференц-зал ТОЦ "Проспект", 4-й этаж.

Организатором выставки выступает "Единый центр продаж недвижимости" - единый номер телефона в Барнауле 717-100.

Закажите пригласительный билет на выставку на сайте ецпн.рф

Единый центр продаж недвижимости создан членами "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". По единому номеру телефона 8 (3852) 717-100 предоставляется полная информация о новостройках. ЕЦПН предлагает квартиры по ценам застройщиков. Услуга по подбору новостроек – бесплатная.

Организатор акции: "Единый центр продаж недвижимости". Срок проведения: 17-19 ноября 2017 года. Подробности по 717-100. Проектные декларации смотрите на сайте застройщиков. Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО "АК БАРС" БАНК, ОАО "Газпромбанк".