12 февраля -24°C
﻿
Недвижимость

Жилой «клондайк». В историческом центре Барнаула нашелся дом-рекордсмен вторичного рынка недвижимости

ЖК Plaza на ул. Никитина, 107, судя по количеству объявлений на «Авито», является самым продаваемым домом в краевой столице. На сегодняшний день в нем сдается в аренду и продается более 60-ти квартир с различными характеристиками.

ЖК Plaza на ул. Никитина, 107.
ЖК Plaza на ул. Никитина, 107.
"Авито".

Дорогие апартаменты и скромная «однушка»

Звание самой дорогой квартиры в Plaza до сих пор удерживают четырехкомнатные апартаменты на восьмом этаже. Площадь квартиры составляет 160 кв. м., высота потолков — 3,5 м.

В ней сделан дизайнерский ремонт, установлены панорамные окна, которые выходят на парк «Нагорный». В квартире есть ванная со встроенным водонепроницаемым телевизором и электронный унитаз с подогревом и автосмывом.

Недвижимость оценили в 62 млн рублей.

Недорогая квартира в ЖК Plaza за 3,9 млн рублей.
Недорогая квартира в ЖК Plaza за 3,9 млн рублей.
«Авито».

Стоимость самого дешевого жилья в Plaza составляет 3,8 млн рублей. Речь идет о небольшой однокомнатной квартире, площадью 29,8 кв. м. Она располагается на третьем этаже. По словам автора объявления, новому владельцу достанется не только отремонтированное жилье, но и вся мебель, а также встроенная техника в придачу.

Аукционные дешевле

Средний вариант варьирует в пределах от 5 млн рублей до 5,6 млн рублей. За такие деньги можно купить одну из пяти квартир. Это одно- или двухкомнатное жилье со средней площадью 45 кв. м.

Таким образом, ценовой разбег между дорогим и эконом-вариантом составляет почти 62 млн рублей.

Квартира в ЖК Plaza, которую продают за 5,6 млн рублей.
Квартира в ЖК Plaza, которую продают за 5,6 млн рублей.
«Авито».

При этом, ценник скачет неравномерно. Вслед за «двушкой» средней категории без плавного перехода следует предложение за 9,3 млн рублей. Дальше — больше.

Кстати, стоимость «жилого квадрата» практически во всех квартирах превышает 100 тыс. рублей, за исключением недвижимости, реализуемой банком «ВТБ» в рамках аукционов.

Цена съема

Что касается жилья, которое сдается в аренду, то львиная доля предложений касается посуточного съема. Здесь ценник более равномерный. Снять квартиру на короткое время в Plaza можно от 2,7 тыс. рублей за трехкомнатные «хоромы» до 1 тыс. рублей за небольшую «однушку».

Квартира в ЖК Plaza, которую сдают в аренду за 1 тыс. рублей.
Квартира в ЖК Plaza, которую сдают в аренду за 1 тыс. рублей.
«Авито».

А вот с коммерческой недвижимостью в Plaze туго. Предложений практически нет, хотя площадей предостаточно. Единственное объявление, которое удалось найти размещено на сайте «Циан». Оно появилось на портале в конце января.

В нем говорится о продаже трех просторных офисов за 20 млн рублей. Общая площадь недвижимости — 200 кв. м. По словам автора объявления, сейчас здесь размещается салон-парикмахерская.

Жилой дом &quot;Плаза&quot; на ул. Никитина, 107 в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Жилой дом «Плаза» на ул. Никитина, 107 в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Что известно о ЖК Plaza

  • Застройщик — копания «Строй-Инвест»
  • Год постройки — 2018-й
  • Материал стен — монолит-блок, внутри стены заполнены кирпичом
  • Класс жилья — бизнес, комфорт
  • Этажность — 9−16
  • Количество квартир в доме — 484
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость