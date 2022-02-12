Жилой «клондайк». В историческом центре Барнаула нашелся дом-рекордсмен вторичного рынка недвижимости

ЖК Plaza на ул. Никитина, 107, судя по количеству объявлений на « Авито », является самым продаваемым домом в краевой столице. На сегодняшний день в нем сдается в аренду и продается более 60-ти квартир с различными характеристиками.

Дорогие апартаменты и скромная «однушка»

Звание самой дорогой квартиры в Plaza до сих пор удерживают четырехкомнатные апартаменты на восьмом этаже. Площадь квартиры составляет 160 кв. м., высота потолков — 3,5 м.

В ней сделан дизайнерский ремонт, установлены панорамные окна, которые выходят на парк «Нагорный». В квартире есть ванная со встроенным водонепроницаемым телевизором и электронный унитаз с подогревом и автосмывом.

Недвижимость оценили в 62 млн рублей.

Недорогая квартира в ЖК Plaza за 3,9 млн рублей. «Авито».

Стоимость самого дешевого жилья в Plaza составляет 3,8 млн рублей. Речь идет о небольшой однокомнатной квартире, площадью 29,8 кв. м. Она располагается на третьем этаже. По словам автора объявления, новому владельцу достанется не только отремонтированное жилье, но и вся мебель, а также встроенная техника в придачу.

Аукционные дешевле

Средний вариант варьирует в пределах от 5 млн рублей до 5,6 млн рублей. За такие деньги можно купить одну из пяти квартир. Это одно- или двухкомнатное жилье со средней площадью 45 кв. м.

Таким образом, ценовой разбег между дорогим и эконом-вариантом составляет почти 62 млн рублей.

Квартира в ЖК Plaza , которую продают за 5,6 млн рублей. «Авито».

При этом, ценник скачет неравномерно. Вслед за «двушкой» средней категории без плавного перехода следует предложение за 9,3 млн рублей. Дальше — больше.

Кстати, стоимость «жилого квадрата» практически во всех квартирах превышает 100 тыс. рублей, за исключением недвижимости, реализуемой банком «ВТБ» в рамках аукционов.

Цена съема

Что касается жилья, которое сдается в аренду, то львиная доля предложений касается посуточного съема. Здесь ценник более равномерный. Снять квартиру на короткое время в Plaza можно от 2,7 тыс. рублей за трехкомнатные «хоромы» до 1 тыс. рублей за небольшую «однушку».

Квартира в ЖК Plaza , которую сдают в аренду за 1 тыс. рублей. «Авито».

А вот с коммерческой недвижимостью в Plaze туго. Предложений практически нет, хотя площадей предостаточно. Единственное объявление, которое удалось найти размещено на сайте «Циан». Оно появилось на портале в конце января.

В нем говорится о продаже трех просторных офисов за 20 млн рублей. Общая площадь недвижимости — 200 кв. м. По словам автора объявления, сейчас здесь размещается салон-парикмахерская.

Жилой дом «Плаза» на ул. Никитина , 107 в Барнауле. Фото: altapress.ru.