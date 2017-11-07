ЖК "Две эпохи": место, где встречаются комфорт и эстетика

ЖК "Две эпохи" (вмзуализация). Фото : архив ООО ПСК "Строительная перспектива". ЖК "Две эпохи" (вмзуализация). Фото : архив ООО ПСК "Строительная перспектива". ЖК "Две эпохи" (вмзуализация). Фото : архив ООО ПСК "Строительная перспектива". ЖК "Две эпохи" (вмзуализация). Фото : архив ООО ПСК "Строительная перспектива". Иллюстрация : архив ООО ПСК "Строительная перспектива".

Все это ЖК "Две эпохи". На пр. Комсомольском, 122-в его возводит ПСК "Строительная перспектива" — компания, зарекомендовавшая себя высоким качеством строительства.

Место красит

Жилой комплекс "Две эпохи" погружен в один из старейших архитектурных ансамблей города — его строят рядом с царскими винными складами, которые в современной России занимал ликеро-водочный завод. После долгих лет забвения территорию ждет новая жизнь: реставрация и воссоздание памятников и строительство на их фоне современного жилого комплекса.

Но не только историческая изюминка красит эту часть города. ЖК расположен в 450 м от Октябрьской площади – одной из главных центральных точек Барнаула и его важнейшего транспортного узла. В шаговой доступности находится несколько школ, в том числе известные в городе гимназии № 40, 42, 27 и 22. А также 11 детских садов, несколько больниц и поликлиник.

А еще у его стен располагается зеленая зона парка "Изумрудный". Сейчас его восстанавливают, а на месте старой чаши пруда планируется построить комплекс открытых бассейнов.

Очень важно, что "Две эпохи" расположены на возвышении, поэтому городской смог не поднимается до жилого массива!

Комфорт подкупает

"Две эпохи" подкупают глубокой проработкой проекта. Без преувеличения: здесь учтено абсолютно все, что нужно современному горожанину.

Комплекс формируют три корпуса высотой от 12 до 23 этажей. До четвертого фасады выложат фигурным красным кирпичом, а выше покроют светлой штукатуркой: решение отлично гармонирует с историческими памятниками и при этом передает динамику современной архитектуры. В домах предусмотрены помещения колясочных, для размещения консьержа, планируется высокое качество отделки мест общего пользования.

Двор "Двух эпох" освобожден от автомобилей: места для них предусмотрены в подземном паркинге, а также по внешнему периметру ЖК. Два крупных игровых комплекса для детей оборудуют безопасным прорезиненным покрытием, а для взрослых предусмотрены зоны барбекю, скверы с альпийскими горками, фонтанами и множеством уютных зеленых уголков. Всего зона озеленения займет 0,8 га — для жилых комплексов центра Барнаула это огромная территория!

С индивидуальным подходом

Квартиры в новостройках спроектированы с акцентом на семейные пары с детьми. В наборе планировок есть масса вариантов с разными конфигурациями кухонь, общих комнат, спален и кабинетов, а также санузлов и гардеробных комнат. Но при всем разнообразии предложений ПСК "Строительная перспектива" готова работать с каждым покупателем и адаптировать планировку по индивидуальному проекту.

Мы поставили перед собой цель объединить все лучшее из двух эпох и создать совершенно новый уровень жизни в центре города.

С уважением,

ПСК "Строительная перспектива".

Факты

Материал стен — кирпич и теплый штукатурный фасад

Шумоизоляция квартир нового поколения

Высота потолков — 2,90 м (+/- 2 см) с учетом стяжки

Своя газовая котельная

Пятикамерный профиль и двухкамерный стекло­пакет для окон

Европейские радиаторы отопления

Индивидуальные счетчики на воду и тепло

Надежная входная дверь.

ООО ПСК "Строительная перспектива" Тел.: 8 (3852) 50-10-30, 55-37-90

Адрес: пр. Социалистический, 21-а

E-mail: sale@cp22.ru.

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