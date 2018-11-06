Крупная вязка, русалка и карта: 7 пледов с aliexpress.com, которые стоит купить

Плед-русалка
Мода на необычные пледы набирает обороты. Теплые и уютные хвосты русалок придуманы дизайнером Миланией Кэмпбэлл. В него хочется забраться и читать любимую книгу, листать журнал.
Стоимость со скидкой: 500 — 1200 рублей
Плед крупной вязки
Уютный плед с крупной вязкой может не только согревать зимними вечерами, но и быть украшением дома.
Стоимость: 1600 — 9000 рублей
Плед-шерпа
Этот плед дает особенное ощущение мягкости и тепла. Шерпа — синтетический материал, который напоминает мех. Такое приобретение не ударит по кошельку, но будет приятным дополнением домашней атмосферы уюта.
Стоимость: 1500 — 3000 рублей
Плед с капюшоном
Этот небольшой, но оригинальный плед может стать отличным подарком для друга или ребенка. Капюшон с мордашкой заставляет улыбнуться.
Стоимость со скидкой: 850 — 1050 рублей
Вязаный мешок для новорожденного
А этот плед удобно использовать во время прогулок с ребенком.
Стоимость со скидкой: 250 — 600 рублей
Плед с орнаментом
Легкий плед станет отличным дополнением вашего интерьера. Его можно накинуть не только на свои плечи, но и небрежно кинуть на диван, стул.
Стоимость: 1600 — 3000 рублей
Плед-карта
Этот плед может превратить вечер в семейное состязание. Он может помочь вашему ребенку открыть интерес к географии. А может стать подарком для учители или путешественника.
Стоимость: 1400 — 2100 рублей