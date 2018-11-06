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Шопинг
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Крупная вязка, русалка и карта: 7 пледов с aliexpress.com, которые стоит купить

11 ноября — Всемирный день шопинга. Каждый уважающий негласные законы шопинга магазин снижает цены, объявляет скидки. Этим можно и нужно воспользоваться! Публикуем подборку теплых пледов, которые могут стать не только спасением в холодный осенний и зимний вечер, но и отличным подарком, а так-же поводом для игры.

Плед-русалка

Плед
Плед
aliexpress.com

Мода на необычные пледы набирает обороты. Теплые и уютные хвосты русалок придуманы дизайнером Миланией Кэмпбэлл. В него хочется забраться и читать любимую книгу, листать журнал.

Стоимость со скидкой: 500 — 1200 рублей

Ссылка на товар

Плед крупной вязки

Плед
Плед
aliexpress.com

Уютный плед с крупной вязкой может не только согревать зимними вечерами, но и быть украшением дома.

Стоимость: 1600 — 9000 рублей

Ссылка на товар

Плед-шерпа

Плед
Плед
aliexpress.com

Этот плед дает особенное ощущение мягкости и тепла. Шерпа — синтетический материал, который напоминает мех. Такое приобретение не ударит по кошельку, но будет приятным дополнением домашней атмосферы уюта.

Стоимость: 1500 — 3000 рублей

Ссылка на товар

Плед с капюшоном

Плед
Плед
aliexpress.com

Этот небольшой, но оригинальный плед может стать отличным подарком для друга или ребенка. Капюшон с мордашкой заставляет улыбнуться.

Стоимость со скидкой: 850 — 1050 рублей

Ссылка на товар

Вязаный мешок для новорожденного

Плед
Плед
aliexpress.com

А этот плед удобно использовать во время прогулок с ребенком.

Стоимость со скидкой: 250 — 600 рублей

Ссылка на товар

Плед с орнаментом

Плед
Плед
aliexpress.com

Легкий плед станет отличным дополнением вашего интерьера. Его можно накинуть не только на свои плечи, но и небрежно кинуть на диван, стул.

Стоимость: 1600 — 3000 рублей

Ссылка на товар

Плед-карта

Плед
Плед
aliexpress.com

Этот плед может превратить вечер в семейное состязание. Он может помочь вашему ребенку открыть интерес к географии. А может стать подарком для учители или путешественника.

Стоимость: 1400 — 2100 рублей

Ссылка на товар

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