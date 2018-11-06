Крупная вязка, русалка и карта: 7 пледов с aliexpress.com, которые стоит купить

11 ноября — Всемирный день шопинга. Каждый уважающий негласные законы шопинга магазин снижает цены, объявляет скидки. Этим можно и нужно воспользоваться! Публикуем подборку теплых пледов, которые могут стать не только спасением в холодный осенний и зимний вечер, но и отличным подарком, а так-же поводом для игры.