Алтайский край рассчитывает на высокие результаты Даниила Серохвостова на зимней олимпиаде в Пекине

Алтайский биатлон за последние 2 года, показывает высокие результаты, как на Российском уровне, так и на мировом. Даниил Серохвостов, Анастасия Гришина, Олег Домичек это студенты Института физической культуры и спорта АлтГПУ, воспитанники Алтайского биатлона, действующие члены сборной России по биатлону и их имена звучат на мировом уровне.

Такие успехи возможны только в условиях совместной работы и государственных и общественных организаций. Большой вклад, в такой хороший результат внес и Союз ветеранов биатлона Алтая возглавляемый Локтевым Сергеем Александровичем.

Несколько лет назад, по инициативе Сергея Александровича, в Алтайский край был приглашен в качестве старшего тренера Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов, которому были созданы все условия для результативной работы.

Председатель Федерации биатлона Алтайского края Сергей Тарасов. altapress.ru

Союз ветеранов биатлона Алтая оказывает поддержку детской школе биатлона г. Барнаула, было приобретено оружие, спортивный инвентарь, 2 воспитанников школы биатлона, выполнили норматив КМС по биатлону, 3 входят в состав сборной Алтайского края, тренировочные занятия проходят на лыжной базе Алтайского государственного педагогического университета.

Сергеем Локтевым были учреждены именные стипендии для наиболее талантливых юношей и девушек, которые вручаются уже третий год.

Много лет проводится уникальное спортивное мероприятие посвященное «Дню Победы» — «Эстафета Поколений». На старт выходят более 15 команд, возраст участников в каждой команде от 9 до 65 лет, в командах и новички и действующие спортсмены и ветераны биатлона.

Сергей Локтев. Олег Богданов

Большую помощь в развитии детского биатлона в Барнауле оказывает «Фонд социальных проектов Александра Локтева», весной и летом 2021 г., при поддержке Александра Локтева, в школах Барнаула и районах Алтайского края были, проведены занятия по биатлону для учащихся школ.

Правительство Алтайского края и министерство спорта во главе с Алексеем Перфильевым, оказывает помощь в формировании материально-технической базы, в декабре прошлого года был приобретен ратрак для прокладки качественной лыжной трассы.

Ратрак на лыжно-биатлонном комплексе в Барнауле. Анна Зайкова

Все эти условия позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие биатлона в Алтайском крае и рассчитывать на олимпийские награды представителя Алтайского края Даниила Серохвостова, на зимней олимпиаде 2022 г.