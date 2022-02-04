Алтайский край рассчитывает на высокие результаты Даниила Серохвостова на зимней олимпиаде в Пекине

Такие успехи возможны только в условиях совместной работы и государственных и общественных организаций. Большой вклад, в такой хороший результат внес и Союз ветеранов биатлона Алтая возглавляемый Локтевым Сергеем Александровичем.
Несколько лет назад, по инициативе Сергея Александровича, в Алтайский край был приглашен в качестве старшего тренера Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов, которому были созданы все условия для результативной работы.
Союз ветеранов биатлона Алтая оказывает поддержку детской школе биатлона г. Барнаула, было приобретено оружие, спортивный инвентарь, 2 воспитанников школы биатлона, выполнили норматив КМС по биатлону, 3 входят в состав сборной Алтайского края, тренировочные занятия проходят на лыжной базе Алтайского государственного педагогического университета.
Сергеем Локтевым были учреждены именные стипендии для наиболее талантливых юношей и девушек, которые вручаются уже третий год.
Много лет проводится уникальное спортивное мероприятие посвященное «Дню Победы» — «Эстафета Поколений». На старт выходят более 15 команд, возраст участников в каждой команде от 9 до 65 лет, в командах и новички и действующие спортсмены и ветераны биатлона.
Большую помощь в развитии детского биатлона в Барнауле оказывает «Фонд социальных проектов Александра Локтева», весной и летом 2021 г., при поддержке Александра Локтева, в школах Барнаула и районах Алтайского края были, проведены занятия по биатлону для учащихся школ.
Правительство Алтайского края и министерство спорта во главе с Алексеем Перфильевым, оказывает помощь в формировании материально-технической базы, в декабре прошлого года был приобретен ратрак для прокладки качественной лыжной трассы.
Все эти условия позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие биатлона в Алтайском крае и рассчитывать на олимпийские награды представителя Алтайского края Даниила Серохвостова, на зимней олимпиаде 2022 г.