16 декабря
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Спорт

Аргентинцы или французы: когда пройдет финал ЧМ-2022

Состоялись полуфинальные матчи 13 и 14 декабря, впереди футболистов и болельщиков ждет финал чемпионата мира по футболу. Altapress.ru рассказывает, когда пройдут игры и кто будет бороться за победу.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Кто вышел в финал ЧМ-2022?

В финал чемпионата мира вышли Аргентина и Франция. Еще ни разу Аргентина за всю историю не заканчивала борьбу в полуфиналах.

У стран появилась уникальная возможность взять титул. У команд проигравших стран, Хорватии и Марокко, еще есть шанс побороться за третье место.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Где и когда смотреть финальную игру?

Матч за третье место состоится 17 декабря в 18:00. Будут бороться Хорватия и Марокко.

Финалисты — Аргентина и Франция — будут играть 18 декабря в 18:00. Трансляцию будет вести телеканал «Матч ТВ».

Как завершились полуфинальные матчи?

Сборная Аргентины разгромила команду Хорватии. Лионель Месси открыл счет на 34-й минуте. Он реализовал пенальти, после того как вратарь Доминик Ливакович сбил нападающего Хулиана Альвареса в штрафной.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Через пять минут Альварес увеличил преимущество аргентинцев и забил после сольного прохода через полполя. На 69-й минуте он установил окончательный счет — 3:0.

Что касается второго полуфинала, то сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Счет на пятой минуте открыл Тео Эрнандес. На 79-й минуте отличился вышедший на замену Рандаль Коло Муани.

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