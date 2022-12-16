Аргентинцы или французы: когда пройдет финал ЧМ-2022

Кто вышел в финал ЧМ-2022?
В финал чемпионата мира вышли Аргентина и Франция. Еще ни разу Аргентина за всю историю не заканчивала борьбу в полуфиналах.
У стран появилась уникальная возможность взять титул. У команд проигравших стран, Хорватии и Марокко, еще есть шанс побороться за третье место.
Где и когда смотреть финальную игру?
Матч за третье место состоится 17 декабря в 18:00. Будут бороться Хорватия и Марокко.
Финалисты — Аргентина и Франция — будут играть 18 декабря в 18:00. Трансляцию будет вести телеканал «Матч ТВ».
Как завершились полуфинальные матчи?
Сборная Аргентины разгромила команду Хорватии. Лионель Месси открыл счет на 34-й минуте. Он реализовал пенальти, после того как вратарь Доминик Ливакович сбил нападающего Хулиана Альвареса в штрафной.
Через пять минут Альварес увеличил преимущество аргентинцев и забил после сольного прохода через полполя. На 69-й минуте он установил окончательный счет — 3:0.
Что касается второго полуфинала, то сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Счет на пятой минуте открыл Тео Эрнандес. На 79-й минуте отличился вышедший на замену Рандаль Коло Муани.
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