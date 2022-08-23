18−19 августа состоялась традиционная Спартакиада «Алтайкрайэнерго»

На площадке лыжной базы «Локомотив» в Барнауле команды лучших спортсменов-энергетиков из аппарата управления и 9 филиалов компании оспаривали звание сильнейшей.

Открытие мероприятия началось с торжественного поднятия флага под звуки гимна Алтайкрайэнерго. Генеральный директор Сергей Приб, приветствуя участников и болельщиков мероприятия, подчеркнул, что в спорте, как и в жизни, важно верить в себя и в хороший результат, двигаться вперёд и не отчаиваться, а компания поддерживала и будет поддерживать спорт на всех уровнях.

— Спорт — это здоровье, сила и объединяющий фактор! От спорта не уйти, в нём нет делений на должности, ранги, национальности и политические взгляды. У нас есть любовь к профессии и спорту, а значит — не может быть проигравших там, где стремятся быть лучшими, — отметил генеральный директор.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив». Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

Участники спортивного праздника соревновались в волейболе, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе, гиревом спорте (рывок гири весом 16 кг), дартсе, перетягивании каната. Также в турнирную таблицу дополнительные очки засчитывались по итогам управленческого матча и полосы препятствий.

Самые жаркие спортивные бои развернулись на перетягивании каната, футбольном и волейбольном полях. Даже во время дождя и града спортсмены продолжали играть, выдержав достойно добавочное испытание природы. Огромный интерес и шквал эмоций у болельщиков, в равной степени, как и у самих участников, вызвала полоса препятствий, в которой впервые соперничали команды заместителей генерального директора во главе с ним и директоров филиалов.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив». Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

В результате упорной борьбы победителем состязаний, получившим переходящий кубок, стала команда филиала «Новоалтайские МЭС» (директор — Максим Бочарин). Ей не было равных в футболе, стритболе и настольном теннисе. Спортсмены Кулундинских МЭС (директор — Сергей Труфанов) в сравнении с итогами прошлой спартакиады, уступили пальму первенства и стали вторыми. Их абсолютное превосходство в гиревом спорте и перетягивании каната было общепризнанным ещё до начала соревнований. Замкнула тройку призёров команда аппарата управления, показавшая красивые результативные игры в волейбол и стритбол.

Управленческий матч выиграли Змеиногорские МЭС (директор — Александр Белоусов, получивший кубок генерального директора за преданность команде). Лучшими в дартсе признаны Каменские МЭС (директор — Александр Багаев), полоса препятствий — Белокурихинские МЭС (директор — Петр Кудрявцев), которым немного не хватило везенья войти в тройку лидеров, как на предыдущих соревнованиях.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив». Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

Судейская коллегия отметила личные заслуги лучших спортсменов: вратаря Сергея Юрченко (Кулундинские МЭС), игроков по мини-футболу Тимофея Шуткина (Новоалтайские МЭС), по волейболу Артура Лауциса (Бийские МЭС) и Максима Пучкова (аппарат управления).

Победители и призёры спартакиады были награждены кубками, дипломами, памятными статуэтками и денежными премиями. Церемонию награждения провели генеральный директор и министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив». Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

— Организация на высоком уровне. Все получили колоссальный заряд положительной энергии. Огромное спасибо руководству и участникам за праздник. Такие мероприятия способствуют укреплению здорового духа в коллективе и сплочённости, развивают стойкость и лидерские качества, помогают выявить новые спортивные таланты и предоставляют возможность искреннего общения, — отметил министр.

Надо отдать должное болельщикам, которые на протяжении двух дней наблюдали за азартными баталиями и неистово поддерживали свои команды.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив». Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

Команда филиала «Алейские МЭС» ( директор — Александр Самойлов):

— Пандемия выбила нас из колеи. Почти без подготовки, но с большим желанием и позитивным настроем принимаем участие. Главное — сплочённость и общение! Судейство объективное, соперники сильные.

Команда филиала «Рубцовские МЭС» ( директор — Андрей Кириак):

— Насыщенная программа, настрой на победу, много ярких впечатлений. Конкурировать есть с кем, в каждом виде состязаний свои лидеры, побольше бы таких мероприятий.

Команда филиала «Славгородские МЭС» ( и.о. директора — Максим Глухих):