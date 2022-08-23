23 августа
﻿
Спорт

18−19 августа состоялась традиционная Спартакиада «Алтайкрайэнерго»

На площадке лыжной базы «Локомотив» в Барнауле команды лучших спортсменов-энергетиков из аппарата управления и 9 филиалов компании оспаривали звание сильнейшей.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

Открытие мероприятия началось с торжественного поднятия флага под звуки гимна Алтайкрайэнерго. Генеральный директор Сергей Приб, приветствуя участников и болельщиков мероприятия, подчеркнул, что в спорте, как и в жизни, важно верить в себя и в хороший результат, двигаться вперёд и не отчаиваться, а компания поддерживала и будет поддерживать спорт на всех уровнях.

— Спорт — это здоровье, сила и объединяющий фактор! От спорта не уйти, в нём нет делений на должности, ранги, национальности и политические взгляды. У нас есть любовь к профессии и спорту, а значит — не может быть проигравших там, где стремятся быть лучшими, — отметил генеральный директор.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

Участники спортивного праздника соревновались в волейболе, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе, гиревом спорте (рывок гири весом 16 кг), дартсе, перетягивании каната. Также в турнирную таблицу дополнительные очки засчитывались по итогам управленческого матча и полосы препятствий.

Самые жаркие спортивные бои развернулись на перетягивании каната, футбольном и волейбольном полях. Даже во время дождя и града спортсмены продолжали играть, выдержав достойно добавочное испытание природы. Огромный интерес и шквал эмоций у болельщиков, в равной степени, как и у самих участников, вызвала полоса препятствий, в которой впервые соперничали команды заместителей генерального директора во главе с ним и директоров филиалов.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

В результате упорной борьбы победителем состязаний, получившим переходящий кубок, стала команда филиала «Новоалтайские МЭС» (директор — Максим Бочарин). Ей не было равных в футболе, стритболе и настольном теннисе. Спортсмены Кулундинских МЭС (директор — Сергей Труфанов) в сравнении с итогами прошлой спартакиады, уступили пальму первенства и стали вторыми. Их абсолютное превосходство в гиревом спорте и перетягивании каната было общепризнанным ещё до начала соревнований. Замкнула тройку призёров команда аппарата управления, показавшая красивые результативные игры в волейбол и стритбол.

Управленческий матч выиграли Змеиногорские МЭС (директор — Александр Белоусов, получивший кубок генерального директора за преданность команде). Лучшими в дартсе признаны Каменские МЭС (директор — Александр Багаев), полоса препятствий — Белокурихинские МЭС (директор — Петр Кудрявцев), которым немного не хватило везенья войти в тройку лидеров, как на предыдущих соревнованиях.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

Судейская коллегия отметила личные заслуги лучших спортсменов: вратаря Сергея Юрченко (Кулундинские МЭС), игроков по мини-футболу Тимофея Шуткина (Новоалтайские МЭС), по волейболу Артура Лауциса (Бийские МЭС) и Максима Пучкова (аппарат управления).

Победители и призёры спартакиады были награждены кубками, дипломами, памятными статуэтками и денежными премиями. Церемонию награждения провели генеральный директор и министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

— Организация на высоком уровне. Все получили колоссальный заряд положительной энергии. Огромное спасибо руководству и участникам за праздник. Такие мероприятия способствуют укреплению здорового духа в коллективе и сплочённости, развивают стойкость и лидерские качества, помогают выявить новые спортивные таланты и предоставляют возможность искреннего общения, — отметил министр.

Надо отдать должное болельщикам, которые на протяжении двух дней наблюдали за азартными баталиями и неистово поддерживали свои команды.

Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Спартакиада на площадке лыжной базы «Локомотив».
Фото: пресс-служба «Алтайкрайэнерго»

Команда филиала «Алейские МЭС» (директор — Александр Самойлов):

— Пандемия выбила нас из колеи. Почти без подготовки, но с большим желанием и позитивным настроем принимаем участие. Главное — сплочённость и общение! Судейство объективное, соперники сильные.

Команда филиала «Рубцовские МЭС» (директор — Андрей Кириак):

— Насыщенная программа, настрой на победу, много ярких впечатлений. Конкурировать есть с кем, в каждом виде состязаний свои лидеры, побольше бы таких мероприятий.

Команда филиала «Славгородские МЭС» (и.о. директора — Максим Глухих):

— Шансы на победу невелики, но мы стараемся и будем работать над ошибками. Самое главное — командный дух. Все хорошо, круто! Много прекрасных эмоций. Нравится организация спартакиады.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость