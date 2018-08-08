Барнаульская спортсменка впервые вышла в полуфинал Чемпионата Европы

8 августа на втором дне чемпионата Европы в Берлине барнаульская легкоатлетка Полина Миллер выиграла забег на 400 метров и вышла в полуфинал. 18-летняя спортсменка рассказала корреспонденту ВФЛА, что не ожидала такого исхода.

Девушка выиграла забег с результатом 52,01 секунд. Она стала единственной россиянкой в этом виде спорта, которая смогла пробиться в полуфинал.

Полина поделилась своими эмоциями сразу же после забега. Ее короткое интервью Всероссийская федерация легкой атлетики выложила в своем аккаунте в Instagram.

Девушка рассказала, что даже не надеялась на хороший результат, потому что было очень жарко и тяжело. «А когда уже побежала, почувствовала, что смогу», — рассказала Полина.

Для Полины это первый крупный старт. «Никогда еще такого не было в моей жизни», — рассказала девушка. Полуфинал состоится 9 августа. Медали в этой дисциплине разыграют 11 августа.