Читайте нас в соцсетях
9 августа
Новости
Вся лента
Спорт
385

Барнаульская спортсменка впервые вышла в полуфинал Чемпионата Европы

8 августа на втором дне чемпионата Европы в Берлине барнаульская легкоатлетка Полина Миллер выиграла забег на 400 метров и вышла в полуфинал. 18-летняя спортсменка рассказала корреспонденту ВФЛА, что не ожидала такого исхода.

Полина Миллер.
Полина Миллер.
instagram.com/p_milka

Девушка выиграла забег с результатом 52,01 секунд. Она стала единственной россиянкой в этом виде спорта, которая смогла пробиться в полуфинал.

Полина поделилась своими эмоциями сразу же после забега. Ее короткое интервью Всероссийская федерация легкой атлетики выложила в своем аккаунте в Instagram.

Девушка рассказала, что даже не надеялась на хороший результат, потому что было очень жарко и тяжело. «А когда уже побежала, почувствовала, что смогу», — рассказала Полина.

Для Полины это первый крупный старт. «Никогда еще такого не было в моей жизни», — рассказала девушка. Полуфинал состоится 9 августа. Медали в этой дисциплине разыграют 11 августа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA