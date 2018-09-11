Барнаульский футболист Ерохин впервые забил гол, играя за сборную России

10 сентября полузащитник Александр Ерохин впервые забил гол, выступая за сборную России. Это случилось во время товарищеского матча со сборной Чехии, которая закончилась со счетом 5:1 в пользу россиян.

На 79-й минуте встречи Константин Рауш подал с углового навесом мяч во вратарскую площадку чехов на барнаульца Александра Ерохина. Тот с близкогоголовой отправил мяч в ворота. Счет в игре стал 4:1.

Перед Александром голы чешской сборной уже забивали Алексей Ионов (дважды с игры и пенальти) и Антон Заболотный. А в наши ворота единственный мяч закатил Томаш Соучек. Пятый гол чехам забил Дмитрий Полоз.

Это был 21 матч за сборную России в карьере Александра Ерохина, в котором он наконец-то отметился забитым мячом.

По данным спортивного сайта Riva-s.ru, у самого маститого футболиста с Алтая Алексея Смертина за сборную нашей страны было 55 матчей, но он не забивал. Другие воспитанники алтайского футбола, игравшие за сборную России тоже не забивали, поэтому гол Ерохина стал первым «алтайским» за российскую команду.

Кто такой Александ Ерохин

Александр Ерохин родился в Барнауле 28 лет назад. Он начал заниматься футболом в Барнауле, где его увидел Геннадий Смертин — отец Алексея Смертина, который решил лично тренировать молодого человека. Вскоре Ерохин оказался на просмотре в московском «Локомотиве».

За свою карьеру 28-летний футболист выступал в нескольких топовых российских клубах. Помимо «Зенита» это были «Краснодар» и «Урал».

В национальной сборной Ерохин дебютировал 31 августа 2016 года. Провел 11 матчей, в том числе на Кубке конфедераций.