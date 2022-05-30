30 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Барнаульский футболист Соболев со слезами на глазах посвятил гол покойной маме

25-летний уроженец Барнаула, форвард «Спартака» Александр Соболев открыл счет в финале Кубка России против «Динамо». Гол он посвятил маме, пишет sports.ru.

Александр Соболев после гола.
Александр Соболев после гола.
Кадр трансляции "Матч ТВ", sports.ru

Мяч в ворота соперников Соболев забил на 11-й минуте матча из пределов штрафной. После гола он спрятал лицо в игровую футболку и показал майку с фотографией мамы и подписью: «Мама, это все для тебя!»


Мама Соболева умерла в 2020 году. В том сезоне он в первом же туре забил «Сочи» и показал всем футболку с ее фото, за что получил желтую карточку.

«У мамы были проблемы с сердцем, она обследовалась, все вроде было нормально. Пошла в горы в поход, там на 30% меньше кислорода — у нее сначала один приступ случился, а потом еще один. Сердце не справилось», — рассказывал спортсмен.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость