Барнаульский футболист Соболев со слезами на глазах посвятил гол покойной маме

Мяч в ворота соперников Соболев забил на 11-й минуте матча из пределов штрафной. После гола он спрятал лицо в игровую футболку и показал майку с фотографией мамы и подписью: «Мама, это все для тебя!»



Мама Соболева умерла в 2020 году. В том сезоне он в первом же туре забил «Сочи» и показал всем футболку с ее фото, за что получил желтую карточку.