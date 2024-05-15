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Спорт

Барнаульцы пробегут Зелёный Марафон на лыжной базе «Локомотив»

В этом году Зелёный Марафон Сбера пройдёт 1 июня — в День защиты детей.

Зелёный Марафон пройдёт более чем в 60 городах России.
Зелёный Марафон пройдёт более чем в 60 городах России.
Источник: пресс-служба Сибирского Сбера.

В День защиты детей на лыжной базе «Локомотив» (ул. Кутузова, 140) в Барнауле пройдёт Зелёный Марафон. Онлайн-регистрация на забеги открыта до 26 мая на официальном сайте.

На Зелёном Марафоне в Барнауле предусмотрены дистанция в 4,2 км, детский забег для участников в возрасте от 7 до 13 лет, также будет организована дистанция по скандинавской ходьбе. Зрителей и болельщиков ждут увлекательные активности, в том числе интерактивная площадка «Город профессий», где дети смогут больше узнать о различных профессиях.

Всего Зелёный Марафон пройдёт более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны — на старт выйдут десятки тысяч спортсменов.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве (во всех остальных городах участие в забегах бесплатное), будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

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