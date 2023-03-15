Биатлон, Первенство Алтайского края. 11−12 марта в г. Барнаул состоялось первенство Алтайского края по биатлону, «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова»

Эти соревнования стали отборочным этапом комплектования сборной Алтайского края, для участия в международных соревнованиях «Кубок Анны Богалий», которые пройдут в г. Новосибирск с 18 по 24 марта 2023 г.
I день соревнований, спринтерская гонка
Юноши 11−12 лет
1 место Беспаликов Евгений — «Барнаульская федерация биатлона"
2 место Даньшин Константин — Бийский район
3 место Зенков Никита — Турочакская ДЮСШ
Юноши 13−14 лет
1 место Кульгуськин Андрей — Бийский район
2 место Зяблов Иван — Бийский район
3 место Агафонов Данил — Ребрихинская ДЮСШ
Девушки 11−12 лет
1 место Домичек Валерия — Бийский район
2 место Смирнова Анастасия — Бийский район
3 место Терновых Полина — Бийский район
Девушки 13−14 лет
1 место Лыжина Екатерина — «Барнаульская федерация биатлона"
2 место Золотарева Екатерина — Бийский район
3 место Рассказова Полина — Бийский район
II день соревнований, спринт
Юноши 11−12 лет
1 место Беспаликов Евгений — «Барнаульская федерация биатлона"
2 место Зенков Никита — Турочакская ДЮСШ
3 место Денисов Артем — Сотонский район
Юноши 13−14 лет
1 место Кульгуськин Андрей — Бийский район
2 место Зяблов Иван — Бийский район
3 место Немцев Владислав — «Барнаульская федерация биатлона»
Девушки 11−12 лет
1 место Домичек Валерия — Бийский район
2 место Терновых Полина — Бийский район
3 место Смирнова Анастасия — Бийский район.
Девушки 13−14 лет
1 место Лыжина Екатерина — «Барнаульская федерация биатлона"
2 место Золотарева Екатерина — Бийский район
3 место Лощинина Алиса — Бийский район
Соревнования по биатлону организованы и проведены при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».