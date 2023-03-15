15 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Биатлон, Первенство Алтайского края. 11−12 марта в г. Барнаул состоялось первенство Алтайского края по биатлону, «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова»

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте 11−14 лет, более 80-ти юных биатлонистов представлявших 9 команд Алтайского края. Биатлонисты использовали пневматические винтовки «Пионер 345 К» и «БИ 7−5».

Биатлон, Первенство Алтайского края.
Биатлон, Первенство Алтайского края.
Фото: Барнаульская федерация биатлона.

Эти соревнования стали отборочным этапом комплектования сборной Алтайского края, для участия в международных соревнованиях «Кубок Анны Богалий», которые пройдут в г. Новосибирск с 18 по 24 марта 2023 г.

Биатлон, Первенство Алтайского края.
Биатлон, Первенство Алтайского края.
Фото: Барнаульская федерация биатлона.

I день соревнований, спринтерская гонка

Юноши 11−12 лет

1 место Беспаликов Евгений — «Барнаульская федерация биатлона"
2 место Даньшин Константин — Бийский район
3 место Зенков Никита — Турочакская ДЮСШ

Юноши 13−14 лет

1 место Кульгуськин Андрей — Бийский район
2 место Зяблов Иван — Бийский район
3 место Агафонов Данил — Ребрихинская ДЮСШ

Биатлон, Первенство Алтайского края, награждение.
Биатлон, Первенство Алтайского края, награждение.
Фото: Барнаульская федерация биатлона.

Девушки 11−12 лет

1 место Домичек Валерия — Бийский район
2 место Смирнова Анастасия — Бийский район
3 место Терновых Полина — Бийский район

Девушки 13−14 лет

1 место Лыжина Екатерина — «Барнаульская федерация биатлона"
2 место Золотарева Екатерина — Бийский район
3 место Рассказова Полина — Бийский район

II день соревнований, спринт

Юноши 11−12 лет

1 место Беспаликов Евгений — «Барнаульская федерация биатлона"
2 место Зенков Никита — Турочакская ДЮСШ
3 место Денисов Артем — Сотонский район

Юноши 13−14 лет

1 место Кульгуськин Андрей — Бийский район
2 место Зяблов Иван — Бийский район
3 место Немцев Владислав — «Барнаульская федерация биатлона»

Биатлон, Первенство Алтайского края, награждение.
Биатлон, Первенство Алтайского края, награждение.
Фото: Барнаульская федерация биатлона.

Девушки 11−12 лет

1 место Домичек Валерия — Бийский район
2 место Терновых Полина — Бийский район
3 место Смирнова Анастасия — Бийский район.

Девушки 13−14 лет

1 место Лыжина Екатерина — «Барнаульская федерация биатлона"
2 место Золотарева Екатерина — Бийский район
3 место Лощинина Алиса — Бийский район

Биатлон, Первенство Алтайского края, призёр.
Биатлон, Первенство Алтайского края, призёр.
Фото: Барнаульская федерация биатлона.

Соревнования по биатлону организованы и проведены при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость