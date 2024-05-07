Биатлон за СВОих

В соревнованиях приняли участие биатлонисты от 10 до 70 лет, как из городов и районов Алтайского края, так и соседних регионов. Состав участников — как совсем юные, только начинающие свою карьеру спортсмены, так и ветераны биатлона, а также мастера спорта и участники чемпионатов России в категории «Мастерс».

Традиционные соревнования по летнему биатлону «Эстафета поколений». Фото: Виталий Барабаш.

Организаторами «Эстафеты поколений» стали министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», БГОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», агрохолдинг «Гудвилл». Призовой фонд, питьевой режим участникам-спортсменам, а также информационную поддержку традиционно обеспечил Барнаульский пивоваренный завод.

Справка: «Эстафета поколений» проходит в Барнауле с 2012 года. Эстафетная гонка включает восемь этапов с огневыми рубежами. Первыми соревнуются юные спортсмены на кроссовых дистанциях протяженностью 400 и 800 м, на последних — ветераны на лыжероллерах. Самые юные биатлонисты стреляют из пневматического оружия, а более опытные — из малокалиберных винтовок. Уникальность турнира в том, что в одной эстафете участвуют спортсмены разных возрастных категорий, а такие команды есть не у всех регионов Сибирского федерального округа. Так, в командах участников были известные ветераны биатлона: заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победители международных соревнований Иван Лыжин и Владимир Толмачев.

Таких соревнований, как «Эстафета поколений», в России больше нет.

В этом году «Эстафету поколений» мы традиционно посвятили победе в Великой Отечественной войне, а также поддержке наших ребят, участвующих в СВО. Своё названи турнир носит по спортивному принципу: ведь участники передают эстафету от младших к старшим и соревнуются между собой. У некоторых команд участников уже сложились традиции — в эстафете принимают участие три поколения биатлонистов. Эти соревнования предваряют открытие летнего биатлонного сезона. Биатлон — прикладной вид спорта. Навыки, которые спортсмены здесь получают — выносливость, меткость — пригодятся тем, кто пойдёт служить в вооружённые силы. Не менее важна и патриотическая составляющая соревнований. Все наши участники знают, в память о ком и в поддержку чего соревнуются, — отметил кандидат в мастера спорта по биатлону, многократный победитель чемпионата страны среди ветеранов Сергей Локтев.

Сергей Локтев. Фото: Виталий Барабаш.

По словам депутата АКЗС, директора по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александра Локтева, для него этот турнир — семейное дело.

Отец у нас в семье — родоначальник спортивных традиций. Спортом занимался и дед, и все мы стараемся не отставать. У меня недавно родился пятый ребёнок, и он уже проявляет свои спортивные навыки! Всех детей мы стараемся приобщать к спорту. Турнир «Эстафета поколений» — это традиционный спортивный праздник, сплав молодости и опыта, так как в эстафете бегут участники разных поколений. Ну и таким образом мы поддерживаем здоровый образ жизни и спортивные инициативы не только в биатлоне, но и во многих других видах спорта. Спорт в моём понимании и в философии нашей семьи — это не только физическое здоровье, но и психологическая устойчивость, умение преодолевать препятствия и развивать свои собственные возможности. В работе и личной жизни всё это даёт очень много! Дети мои пробуют себя в разных видах спорта — от танцев, которыми занимается старшая дочь, до единоборств, тенниса и футбола. Всем участникам турнира я хочу пожелать высоких достижений, улучшения своих результатов и удовольствия от спортивного праздника, — сказал Александр Локтев.

Александр Локтев. Фото: Виталий Барабаш.

По итогам гонки первое место заняла сборная команда Алтайского края в составе Михаила Черных, Ксении Лымарь, Макара Токарева, Регины Губаревой, Евгения Беспаликова, Платона Егорова, Сергея Локтева и Ивана Лыжина. Второе место заняла команда Барнаульской федерации биатлона, усиленная спортсменами Бийского района, за которую выступали Давид Федькович, Карина Губарева, Михаил Пьянков, Полина Терновых, Артём Самойлов, Александр Власов, Андрей Угаров и Сергей Рыбин. Третье место у команды «Барнаул — 1» в составе Марка Ермолова, Екатерины Птичкиной, Александра Бутурлина, Любови Железняк, Александра Зырянова, Андрея Кульгускина, Виктора Кучерова и Дмитрия Новикова.

Традиционные соревнования по летнему биатлону «Эстафета поколений». Фото: Виталий Барабаш. Традиционные соревнования по летнему биатлону «Эстафета поколений». Фото: Виталий Барабаш. Традиционные соревнования по летнему биатлону «Эстафета поколений». Фото: Виталий Барабаш. Традиционные соревнования по летнему биатлону «Эстафета поколений». Фото: Виталий Барабаш. Традиционные соревнования по летнему биатлону «Эстафета поколений». Фото: Виталий Барабаш.

Победители и призёры соревнований получили кубки, медали и дипломы, а также денежные призы. Перспективные юные спортсмены были также награждены именными стипендиями от Фонда социальных проектов Александра Локтева.

Без поощрительных призов не осталась ни одна команда. Все получили подарки от Барнаульского пивоваренного завода — упаковки нового полезного напитка «Изотоник Баттарэйд». Напиток идеален для восстановления водно-солевого баланса спортсменов и в качестве дополнительного источника углеводов и кофеина.

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