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Бодибилдинг и не только: нужен ли дневник тренировок?

Дневник тренировок — это один из лучших способов грамотной организации занятий. Он позволяет проконтролировать как их регулярность, так и эффективность.

Бодибилдинг и не только: нужен ли дневник тренировок?
Бодибилдинг и не только: нужен ли дневник тренировок?
СС0

Размышление о том, кому стоит заводить дневник, приводят к выводу, что положительное значение он будет иметь как для начинающих спортсменов, так и для «старожилов» спортзала. Дело в том, персональный дневник тренировок позволяет проследить за расписанием ваших нагрузок. Человеку свойственно забывать неприятные для него вещи, причиной которых является он сам. Так же дело обстоит и с пропущенными занятиями. Кроме того, занесенные со всей тщательностью в дневник выполненные упражнения укажут на те моменты, в которых вы «схалтурили», не уделив им необходимое количество времени или недотянув положенный вес.

В дневник можно вносить пометки о планировании упражнений. И если вдруг понадобится информация о том, например, что такое суперсет в тренировке или иные методики, не придется лезть в интернет. Просто откроете свой дневник.

Значение дневника для новичков неоспоримо. В первые же дни начала тренировок туда заносятся силовые и метрические показатели развития организма, а также планы комплексов упражнений. Указанные нагрузки и мерки позволят проследить динамику развития тела, сделать выводы и построить планы на дальнейшие тренировки.

Для тех, кто уже освоился с ключевыми для себя комплексами упражнений, а также для тех, кто стал «специалистом» в собственной индивидуальной тренировке, дневник тоже не будет лишним. Тем более, при таком стиле жизни, как бодибилдинг, дневник тренировок просто необходим. Благодаря записям вы всегда сможете узнать точные цифры своих показателей, более того, в случае наступившего плато сможете вычислить причину тупика в тренировке.

Как вести дневник тренировок

Основные начальные параграфы представлены следующими отметками:

  1. Укажите ваши цели на первой странице. Вы должны уметь четко сформулировать то, к чему стремитесь. Это необходимо не столько для организации тренировок, сколько для поддержания вашей мотивации в случае разочарования.
  2. Представьте ваши цели в виде идеальных веса и объемов. Однако не забывайте, что они должны быть достижимы. Еще лучше, если вы разобьете путь достижения на этапы и определите для каждого отрезок времени.
  3. Далее вам необходимо регулярно указывать следующие параметры: ваш вес и рост, изменения в объемах основных групп мышц, качество жизни, которое включает показатели сна, режим питания, настроение и состояние тела.

Перед каждой тренировкой корректируйте программу упражнений с учетом ваших «слабых мест», и не забывайте давать отчет о проделанной работе. Для этого не стесняйтесь вести дневник тренировок в тренажерном зале. Это не минус, а плюс — показатель вашей организованности и целеустремленности. А вот электронный дневник тренировок будет еще и стимулом отправиться на занятия для любителей современных гаджетов.

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