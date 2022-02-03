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Даешь новых Серохвостовых. Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов и что нужно, чтобы их стало больше

На олимпиаде в Пекине дебютирует алтайский биатлонист Даниил Серохвостов. Самое время поговорить о том, как развивается биатлон в Алтайском крае. Расскажем, какие препятствия возникают на пути к подготовке будущих олимпийских звезд и что помогает с этим справиться.

Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Фото: Валерия Филатова

Новые звезды алтайского биатлона

Главные молодые звезды алтайского биатлона учатся в институте физической культуры АлтГПУ. Это Даниил Серохвостов, Анастасия Гришина, Олег Домичек, Екатерина Копорулина, Валерия Дмитриева и Александр Мозговой.

Тренер Руслан Серхвостов рассказал, как его сын и воспитанник Даниил Серохвостов стал успешным биатлонистом.

— Гены, — смеется Руслан Яковлевич. — Даниил — обычный мальчишка, как все ездил на сборы. Были сложные периоды в 13−14 лет, искал себя, никто на него не давил. Он сделал выбор, и я думаю, правильный.

Поделился Серохвостов и новостями из Пекина:

— Даниил рассказывает, что там постоянный ветер. И высота 1,7 тыс. метров — не каждый сможет перенести. «Если начать быстро, можно и до финиша не добежать», — говорит. Но он опытный, много лет тренировался на Семинском перевале. Все будет нормально.

Пока Даниил усиленно тренируется перед выступлением, Анастасия Гришина готовится к выезду в США, на первенство мира среди юниоров.

Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Фото: Валерия Филатова

Александр Вебер,
тренер Анастасии Гришиной:

— У Анастасии небольшой опыт, она занимается всего 4,5 года. Но за это время уже поучаствовала в международных стартах «Дети Азии», всемирных юношеских соревнованиях и стала бронзовой призеркой Европы. Всего 12 международных стартов — за пределы десятки лучших еще не выходила. Конечно, тоже мечтает попасть на Олимпийские игры. Было бы здорово увидеть их вместе с Даниилом на олимпиаде 2026 года.

Как развивается биатлон

Сегодня биатлон активно развивается в десятке территорий Алтайского края. Наиболее ярко — в Барнауле, Бийске, Заринске, а также в Алтайском, Бийском и Шипуновском районах. «Это те места, где тренерский состав и материальная база позволяют воспитывать спортсменов высокого мастерства», — объясняет Максим Рябцев, заместитель регионального министра спорта.

При этом, как рассказывает Александр Вебер, нет ни одного лицензированного стрельбища, то есть приведенного в соответствие со всеми стандартами.

Первым лицензируют стрельбище в Сухом Логу. По словам Максима Рябцева, планируется его реконструкция, а также возведение обводной трассы вокруг комплекса и строительство лыжной базы, где можно будет подготовить инвентарь, отдохнуть и поесть.

АлтГПУ также намерен сертифицировать свою лыжную трассу, где помимо студентов сейчас занимаются и дети — подопечные городской федерации биатлона. «Также подана заявка на капитальный ремонт лыжной базы и подготовку нового оборудования», — рассказывает директор института физической культуры и спорта Олег Баянкин.

«Наличие трассы не гарантирует успех спортсмена. Это в любом случае огромный труд тренера, — заметил Максим Рябцев. — Молодых — практически нет. Одна из наших приоритетных задач — создать все условия, чтобы они появились».

Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Фото: Валерия Филатова

Проблемы спорта

Одна из основных причин, почему молодые специалисты не спешат идти в тренеры — маленькие зарплаты.

Александр Вебер,
тренер Алтайской ДЮСШ:

— Не каждый молодой человек согласится начинать работать за 15 тыс. рублей — на что содержать семью? Даже с зарплатой в 30 тыс. рублей при сегодняшних ценах в деревне очень тяжело — ведь нужно постоянно вкладывать в дом, хозяйство. На земле без специальной финансовой поддержки не выжить.

В министерстве спорта кадровую проблему признают.

Максим Рябцев,
заместитель министра спорта Алтайского края:

— К сожалению, зарплаты в муниципальных государственных учреждениях — фиксированные. Увеличить их без дополнительных финансовых вливаний невозможно. Здесь есть два решения: либо привлечение спонсоров, либо выделение внебюджетный средств. Что касается разработки программы «Земский тренер» — над этим работаем. Необходимо создать эффективный механизм.

Вторая большая проблема — открытие школы краевого олимпийского резерва по биатлону, которого ждут алтайские тренеры. «У нас в крае пять членов сборной команды страны. И есть перспективные ребята, которые могут туда войти. Появление школы решит множество проблем», — говорит Александр Вебер.

Чтобы ее открыть нужно не менее 25 млн рублей. Как рассказывает Максим Рябцев, школа будет обучать биатлону и лыжным гонкам. Некоторые тренеры считают, что это неправильно и два вида спорта нужно непременно отделить друг от друга.

Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Фото: Валерия Филатова

Массовость не та

Тренеры отметили, что современных детей становится все сложнее увлечь спортом.

Александр Вебер,
тренер Алтайской ДЮСШ:

— Люди по прежнему хотят соблюдать здоровый образ жизни и заниматься спортом, но нет былой массовости. Проблема в том, что чаще всего хотят заниматься родители, а не дети. Приводят, пытаются привлечь, а ребята проявляют интерес только тогда, когда видят результат.

Даже Анастасия Гришина за первый год занятий пыталась трижды бросить биатлон — я разговаривал с родителями и убеждал, что есть данные, нужно продолжать.

Тем не менее, за восемь лет в нашем районе удалось подготовить четыре члена сборных страны — от юношеской до юниорской. Думаю, это хороший результат.

Руслан Серохвостов,
тренер Заринской ДЮСШ:

— У нас в городе есть возможность заниматься многими видами спорта, посещать клубы по интересам, музыкальные школы, фитнес и прочее. Очень большой соблазн бросить и заняться чем-то другим. А на количество воспитанников не жалуемся. Раньше занимались набором, теперь родители сами постоянно приводят. Спасибо местному телевидению, которое часто показывало наши соревнования.

Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов.
Фото: Валерия Филатова

Главные спонсоры

Биатлон — спорт, который требует больших финансовых вложений. С этим стараются помочь общественные организации. Одна из самых значимых — Союз ветеранов биатлона Алтая, который возглавляет Сергей Локтев. «Он оказывает посильную помощь студентам в виде стипендий. И это прекрасно, ведь любой вид спорта будет существовать, пока есть социальное признание», — отметил Олег Баянкин.

Также директор института физической культуры и спорта АлтГПУ поделился радостью: Анастасия Гришина и Александр Мозговой стали претендентами на получение гранта президента РФ — будут получать стипендию.

Максим Рябцев,
заместитель министра спорта Алтайского края:

— Мы делаем все, чтобы наши спортсмены попали в сборную страны. А поездки на всемирные соревнования и олимпиаду финансируют с помощью федерального бюджета.

Многолетнюю информационную поддержку федерации биатлона в Алтайском крае оказывает Барнаульский пивоваренный завод.

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