Даешь новых Серохвостовых. Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов и что нужно, чтобы их стало больше

На олимпиаде в Пекине дебютирует алтайский биатлонист Даниил Серохвостов. Самое время поговорить о том, как развивается биатлон в Алтайском крае. Расскажем, какие препятствия возникают на пути к подготовке будущих олимпийских звезд и что помогает с этим справиться.

Новые звезды алтайского биатлона

Главные молодые звезды алтайского биатлона учатся в институте физической культуры АлтГПУ. Это Даниил Серохвостов, Анастасия Гришина, Олег Домичек, Екатерина Копорулина, Валерия Дмитриева и Александр Мозговой.

Тренер Руслан Серхвостов рассказал, как его сын и воспитанник Даниил Серохвостов стал успешным биатлонистом.

— Гены, — смеется Руслан Яковлевич. — Даниил — обычный мальчишка, как все ездил на сборы. Были сложные периоды в 13−14 лет, искал себя, никто на него не давил. Он сделал выбор, и я думаю, правильный.

Поделился Серохвостов и новостями из Пекина:

— Даниил рассказывает, что там постоянный ветер. И высота 1,7 тыс. метров — не каждый сможет перенести. «Если начать быстро, можно и до финиша не добежать», — говорит. Но он опытный, много лет тренировался на Семинском перевале. Все будет нормально.

Пока Даниил усиленно тренируется перед выступлением, Анастасия Гришина готовится к выезду в США, на первенство мира среди юниоров.

Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов. Фото: Валерия Филатова

Александр Вебер,

тренер Анастасии Гришиной:

— У Анастасии небольшой опыт, она занимается всего 4,5 года. Но за это время уже поучаствовала в международных стартах «Дети Азии», всемирных юношеских соревнованиях и стала бронзовой призеркой Европы. Всего 12 международных стартов — за пределы десятки лучших еще не выходила. Конечно, тоже мечтает попасть на Олимпийские игры. Было бы здорово увидеть их вместе с Даниилом на олимпиаде 2026 года.

Как развивается биатлон

Сегодня биатлон активно развивается в десятке территорий Алтайского края. Наиболее ярко — в Барнауле, Бийске, Заринске, а также в Алтайском, Бийском и Шипуновском районах. «Это те места, где тренерский состав и материальная база позволяют воспитывать спортсменов высокого мастерства», — объясняет Максим Рябцев, заместитель регионального министра спорта.

При этом, как рассказывает Александр Вебер, нет ни одного лицензированного стрельбища, то есть приведенного в соответствие со всеми стандартами.

Первым лицензируют стрельбище в Сухом Логу. По словам Максима Рябцева, планируется его реконструкция, а также возведение обводной трассы вокруг комплекса и строительство лыжной базы, где можно будет подготовить инвентарь, отдохнуть и поесть.

АлтГПУ также намерен сертифицировать свою лыжную трассу, где помимо студентов сейчас занимаются и дети — подопечные городской федерации биатлона. «Также подана заявка на капитальный ремонт лыжной базы и подготовку нового оборудования», — рассказывает директор института физической культуры и спорта Олег Баянкин.

«Наличие трассы не гарантирует успех спортсмена. Это в любом случае огромный труд тренера, — заметил Максим Рябцев. — Молодых — практически нет. Одна из наших приоритетных задач — создать все условия, чтобы они появились».

Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов. Фото: Валерия Филатова

Проблемы спорта

Одна из основных причин, почему молодые специалисты не спешат идти в тренеры — маленькие зарплаты.

Александр Вебер,

тренер Алтайской ДЮСШ:

— Не каждый молодой человек согласится начинать работать за 15 тыс. рублей — на что содержать семью? Даже с зарплатой в 30 тыс. рублей при сегодняшних ценах в деревне очень тяжело — ведь нужно постоянно вкладывать в дом, хозяйство. На земле без специальной финансовой поддержки не выжить.

В министерстве спорта кадровую проблему признают.

Максим Рябцев,

заместитель министра спорта Алтайского края:

— К сожалению, зарплаты в муниципальных государственных учреждениях — фиксированные. Увеличить их без дополнительных финансовых вливаний невозможно. Здесь есть два решения: либо привлечение спонсоров, либо выделение внебюджетный средств. Что касается разработки программы «Земский тренер» — над этим работаем. Необходимо создать эффективный механизм.

Вторая большая проблема — открытие школы краевого олимпийского резерва по биатлону, которого ждут алтайские тренеры. «У нас в крае пять членов сборной команды страны. И есть перспективные ребята, которые могут туда войти. Появление школы решит множество проблем», — говорит Александр Вебер.

Чтобы ее открыть нужно не менее 25 млн рублей. Как рассказывает Максим Рябцев, школа будет обучать биатлону и лыжным гонкам. Некоторые тренеры считают, что это неправильно и два вида спорта нужно непременно отделить друг от друга.

Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов. Фото: Валерия Филатова

Массовость не та

Тренеры отметили, что современных детей становится все сложнее увлечь спортом.

Александр Вебер,

тренер Алтайской ДЮСШ:

— Люди по прежнему хотят соблюдать здоровый образ жизни и заниматься спортом, но нет былой массовости. Проблема в том, что чаще всего хотят заниматься родители, а не дети. Приводят, пытаются привлечь, а ребята проявляют интерес только тогда, когда видят результат. Даже Анастасия Гришина за первый год занятий пыталась трижды бросить биатлон — я разговаривал с родителями и убеждал, что есть данные, нужно продолжать. Тем не менее, за восемь лет в нашем районе удалось подготовить четыре члена сборных страны — от юношеской до юниорской. Думаю, это хороший результат.

Руслан Серохвостов,

тренер Заринской ДЮСШ:

— У нас в городе есть возможность заниматься многими видами спорта, посещать клубы по интересам, музыкальные школы, фитнес и прочее. Очень большой соблазн бросить и заняться чем-то другим. А на количество воспитанников не жалуемся. Раньше занимались набором, теперь родители сами постоянно приводят. Спасибо местному телевидению, которое часто показывало наши соревнования.

Как Алтайский край воспитывает талантливых биатлонистов. Фото: Валерия Филатова

Главные спонсоры

Биатлон — спорт, который требует больших финансовых вложений. С этим стараются помочь общественные организации. Одна из самых значимых — Союз ветеранов биатлона Алтая, который возглавляет Сергей Локтев. «Он оказывает посильную помощь студентам в виде стипендий. И это прекрасно, ведь любой вид спорта будет существовать, пока есть социальное признание», — отметил Олег Баянкин.

Также директор института физической культуры и спорта АлтГПУ поделился радостью: Анастасия Гришина и Александр Мозговой стали претендентами на получение гранта президента РФ — будут получать стипендию.

Максим Рябцев,

заместитель министра спорта Алтайского края:

— Мы делаем все, чтобы наши спортсмены попали в сборную страны. А поездки на всемирные соревнования и олимпиаду финансируют с помощью федерального бюджета.

Многолетнюю информационную поддержку федерации биатлона в Алтайском крае оказывает Барнаульский пивоваренный завод.