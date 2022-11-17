Фестиваль «Алтайская зимовка» приглашает гостей и жителей края с задором встретить зиму

«Алтайская зимовка» ежегодно оповещает о начале зимнего туристического сезона в регионе. Начиная с последней субботы ноября и до первого воскресенья декабря, его открытие будут отмечать на разных территориях края в гастрономически — спортивном и экскурсионном форматах.

Первый снегирь «Алтайской зимовки» вылетит из салаирской «Берлоги» 26 ноября: на торжественное открытие зимнего сезона в Заринском районе на станции Тягун пригласит горнолыжный комплекс Berloga.

Тальменский район в первую субботу зимы примет у себя гонки мотолыжных экипажей. Алтайский район 3 декабря проведет краевые соревнования по лыжным гонкам. На барнаульском ГЛК «Авальман» в первые зимние выходные запланированы соревнования детей-сноубордистов и горнолыжников, в рамках которых пройдут бесплатные мастер-классы от титулованных спортсменов и профессиональных инструкторов.

Птицы на озере Лебедином ( Светлом). altaipriroda.ru

Групповые экскурсии на место зимовки лебедей в заказник Советского района в первый декабрьский уикенд организуют туроператоры. Стоимость — около 2 тыс. рублей*. За вход на территорию заказника, где можно постоять прямо над водой на специальных мостиках, взимают 100 рублей*. Экономить опасно: вдоль незамерзающего озера лед некрепок. У самого Светлого нет туристических объектов, так что остановиться можно в гостевых домах или гостиницах Белокурихи, если добираться на личном автотранспорте.

В Белокурихе Алтайская резиденция Деда Мороза 3 декабря проведет бесплатные мастер-классы по созданию елочных украшений «Лебеди из фоамирана» и отметит день рождения зимнего волшебника веселым уличным представлением.

На фестивальную ярмарку ремесленников с зимним чаепитием в первый декабрьский выходной пригласит барнаульский парк «Изумрудный». Будут работать анимационные и фотозоны, пройдут дегустации и мастер-классы.

В помощь туристам на сайте «Алтайской зимовки» разместят карты зимних путешествий по региону. Одна — с подборкой популярных локаций, доступных для посещения. Объекты карты «оживит» серия видеороликов «Зима в твоих руках», подсказывающая, куда туристам стоит поехать и что посмотреть.

Зимние лыжи Фото: Дмитрий Лямзин

Другая карта фестиваля будет гастрономической. На ней появятся кафе и рестораны, включившие в меню блюда из локальных продуктов и любимые зимние угощения. Блюда с экстрактом корня лопуха, взвары из дикорастущих ягод, салаты с соленым папоротником все это можно будет оценить по достоинству.

А в придорожных сервисах Барнаула и Бийска напоминать о старте в регионе зимнего туристического сезона будут яркие стаканчики с символикой «Алтайской зимовки». Фестиваль предложит провести зиму на Алтае энергично, разнообразно и со вкусом. Присоединяйся: зима — в твоих руках!

Справка

Фестиваль «Алтайская зимовка» проводит Туристский информационный центр Алтайского края при поддержке регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, краевого управления по печати и массовым коммуникациям Алтайского края, муниципалитетов, туроператоров и организаторов спортивных и массовых событий региона.

* Предложение действительно на момент публикации

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