12 мая
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Спорт

Фоторепортаж. Как в Барнауле прошла «Эстафета поколений»

8 мая 2022 г. на биатлонном комплексе состоялась «Эстафета поколений» посвященная Дню Великой Победы, а также в поддержку Российской армии участвующей в военной спецоперации на Украине. Организаторами мероприятия выступили: Министерство спорта Алтайского края, Фонд социальных проектов Александра Локтева, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона». Информационную поддержку традиционно оказал «Барнаульский пивоваренный завод».

В Барнауле прошла «Эстафета поколений».
В Барнауле прошла «Эстафета поколений».
ОО «Федерация биатлона Алтайского края»

На старт вышли биатлонисты всех возрастов, воспитанники Барнаульской федерации биатлона, которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены, входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастные категории участников — от 9 лет до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, их уникальность в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие группы участников, и малокалиберное, из которого стреляют старшие.

Эстафетная гонка традиционно включает 5 этапов со стрельбой на 2-х рубежах. Эстафета передается от молодых к более старшим участникам.

В составе 10 команд вышедших на старт, были представители Алтайского края и других регионов России: Томской и Новосибирской областей, Республики Алтай.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений».
В Барнауле прошла «Эстафета поколений».
ОО «Федерация биатлона Алтайского края»

Перед эстафетой спортсмены возрастной категории «Мастерс», приняли участие в спринтерской гонке.

В числе гостей, в соревнованиях принял участие заслуженный мастер спорта, чемпион мира Анатолий Жданович — представитель г. Новосибирск.

Анатолий достойно выступил, подтвердив поговорку «Мастерство не ржавеет», стал серебряным призеров в спринтерской гонке и в эстафете.

В «Эстафете поколений» составы команд формировались произвольно, но несмотря на это, борьба была острой, лидеры менялись после каждого этапа и вплоть до финиша, было сложно назвать — кто из команд войдет в число призеров.

После окончания соревнований состоялось награждение победителей и призеров соревнований кубками, медалями, дипломами, и ценными призами, которые учредил председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев.

В числе награжденных были не только участники «эстафеты поколений»: по итогам прошедшего сезона были определены и награждены действующие спортсмены члены сборной Алтайского края по биатлону за высокие спортивные результаты.

Именными стипендиями, учрежденными председателем АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» С.А. Локтевым, награждены: Мастер спорта России по биатлону Павел Волков, КМС Андрей Панкратов, КМС Екатерина Копырина, КМС Екатерина Люлина, КМС Дарья Тафинцева.

Сергей Ковалев отмечен ценным подарком за подготовку Павла Волкова.

Победители и призеры спринтерской гонки:

1 возрастная группа:

  • 1 место Юрий Морозов (г.Новосибирск)
  • 2 место Сергей Рыбин (г.Барнаул)
  • 3 место Иван Лыжин (г.Барнаул)

2 возрастная группа:

  • 1 место Сергей Красный (г. Томск)
  • 2 место Анатолий Жданович (г.Новосибирск)
  • 3 место Александр Шапров (г. Томск)

Эстафета поколений:

  • 1 место Сборная команда Алтайского края

Екатерина Лыжина, Платон Егоров, Павел Волков, Сергей Локтев, Иван Лыжин.

  • 2 место Барнаул — Новосибирск

Александр Каврыжников, Максим Никулин, Иван Жданов, Анатолий Жданович, Юрий Морозов.

  • 3 место Алтай-Камчатка

Макар Токарев, Глеб Акентьев, София Каврыжникова, Андрей Угаров, Сергей Рыбин.

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