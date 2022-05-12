Фоторепортаж. Как в Барнауле прошла «Эстафета поколений»

8 мая 2022 г. на биатлонном комплексе состоялась «Эстафета поколений» посвященная Дню Великой Победы, а также в поддержку Российской армии участвующей в военной спецоперации на Украине. Организаторами мероприятия выступили: Министерство спорта Алтайского края, Фонд социальных проектов Александра Локтева, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона». Информационную поддержку традиционно оказал «Барнаульский пивоваренный завод».

На старт вышли биатлонисты всех возрастов, воспитанники Барнаульской федерации биатлона, которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены, входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастные категории участников — от 9 лет до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, их уникальность в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие группы участников, и малокалиберное, из которого стреляют старшие.

Эстафетная гонка традиционно включает 5 этапов со стрельбой на 2-х рубежах. Эстафета передается от молодых к более старшим участникам.

В составе 10 команд вышедших на старт, были представители Алтайского края и других регионов России: Томской и Новосибирской областей, Республики Алтай.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений». ОО «Федерация биатлона Алтайского края»

Перед эстафетой спортсмены возрастной категории «Мастерс», приняли участие в спринтерской гонке.

В числе гостей, в соревнованиях принял участие заслуженный мастер спорта, чемпион мира Анатолий Жданович — представитель г. Новосибирск.

Анатолий достойно выступил, подтвердив поговорку «Мастерство не ржавеет», стал серебряным призеров в спринтерской гонке и в эстафете.

В «Эстафете поколений» составы команд формировались произвольно, но несмотря на это, борьба была острой, лидеры менялись после каждого этапа и вплоть до финиша, было сложно назвать — кто из команд войдет в число призеров.

После окончания соревнований состоялось награждение победителей и призеров соревнований кубками, медалями, дипломами, и ценными призами, которые учредил председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев.

В числе награжденных были не только участники «эстафеты поколений»: по итогам прошедшего сезона были определены и награждены действующие спортсмены члены сборной Алтайского края по биатлону за высокие спортивные результаты.

Именными стипендиями, учрежденными председателем АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» С.А. Локтевым, награждены: Мастер спорта России по биатлону Павел Волков, КМС Андрей Панкратов, КМС Екатерина Копырина, КМС Екатерина Люлина, КМС Дарья Тафинцева.

Сергей Ковалев отмечен ценным подарком за подготовку Павла Волкова.

Победители и призеры спринтерской гонки:

1 возрастная группа: 1 место Юрий Морозов ( г.Новосибирск)

г.Новосибирск) 2 место Сергей Рыбин ( г.Барнаул)

г.Барнаул) 3 место Иван Лыжин ( г.Барнаул)

2 возрастная группа: 1 место Сергей Красный ( г. Томск)

г. Томск) 2 место Анатолий Жданович ( г.Новосибирск)

г.Новосибирск) 3 место Александр Шапров ( г. Томск)