Фоторепортаж. Как в Барнауле прошла «Эстафета поколений»

На старт вышли биатлонисты всех возрастов, воспитанники Барнаульской федерации биатлона, которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены, входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастные категории участников — от 9 лет до 70 лет.
Такие соревнования проводятся только в Барнауле, их уникальность в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие группы участников, и малокалиберное, из которого стреляют старшие.
Эстафетная гонка традиционно включает 5 этапов со стрельбой на 2-х рубежах. Эстафета передается от молодых к более старшим участникам.
В составе 10 команд вышедших на старт, были представители Алтайского края и других регионов России: Томской и Новосибирской областей, Республики Алтай.
Перед эстафетой спортсмены возрастной категории «Мастерс», приняли участие в спринтерской гонке.
В числе гостей, в соревнованиях принял участие заслуженный мастер спорта, чемпион мира Анатолий Жданович — представитель г. Новосибирск.
Анатолий достойно выступил, подтвердив поговорку «Мастерство не ржавеет», стал серебряным призеров в спринтерской гонке и в эстафете.
В «Эстафете поколений» составы команд формировались произвольно, но несмотря на это, борьба была острой, лидеры менялись после каждого этапа и вплоть до финиша, было сложно назвать — кто из команд войдет в число призеров.
После окончания соревнований состоялось награждение победителей и призеров соревнований кубками, медалями, дипломами, и ценными призами, которые учредил председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев.
В числе награжденных были не только участники «эстафеты поколений»: по итогам прошедшего сезона были определены и награждены действующие спортсмены члены сборной Алтайского края по биатлону за высокие спортивные результаты.
Именными стипендиями, учрежденными председателем АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» С.А. Локтевым, награждены: Мастер спорта России по биатлону Павел Волков, КМС Андрей Панкратов, КМС Екатерина Копырина, КМС Екатерина Люлина, КМС Дарья Тафинцева.
Сергей Ковалев отмечен ценным подарком за подготовку Павла Волкова.
Победители и призеры спринтерской гонки:
1 возрастная группа:
- 1 место Юрий Морозов (г.Новосибирск)
- 2 место Сергей Рыбин (г.Барнаул)
- 3 место Иван Лыжин (г.Барнаул)
2 возрастная группа:
- 1 место Сергей Красный (г. Томск)
- 2 место Анатолий Жданович (г.Новосибирск)
- 3 место Александр Шапров (г. Томск)
Эстафета поколений:
- 1 место Сборная команда Алтайского края
Екатерина Лыжина, Платон Егоров, Павел Волков, Сергей Локтев, Иван Лыжин.
- 2 место Барнаул — Новосибирск
Александр Каврыжников, Максим Никулин, Иван Жданов, Анатолий Жданович, Юрий Морозов.
- 3 место Алтай-Камчатка
Макар Токарев, Глеб Акентьев, София Каврыжникова, Андрей Угаров, Сергей Рыбин.