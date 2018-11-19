Где в Барнауле можно научить ребенка футболу с дошкольного возраста

Об этом центре мы поговорили с управляющим спортивным комплексом «Олимп» в Парке спорта Сергеем Тупиковым. Он рассказал, как давно существует центр детского развития и какие цели преследует.
— Центр образовался в 2015 году для подготовки детей младшего возраста к занятиям футболом. Мы хотели, чтобы совсем маленькие ребята получили специальную подготовку, которая помогла бы им успешно поступить в СШОР по футболу Алексея Смертина.
ЦДР «Олимп» входит в структуру спортивного комплекса «Олимп», который располагается на территории Парка спорта Алексея Смертина. Естественно, нашим воспитанникам, нацеленным на попадание в СШОР, удобно здесь заниматься.
В структуру спортивного комплекса входит несколько футбольных полей, в том числе одно крытое. Есть у нас гостиница, где могут проживать спортсмены из других городов. Имеется большой конференц-зал, там мы проводим теоретическую спортивную подготовку, предстартовые совещания, анализ проведенных игр. Ну и, естественно, есть современные комфортные раздевалки и душевые.
Так как и ЦДР «Олимп», и школа Алексея Смертина расположены на территории Парка спорта, наши воспитанники могут регулярно принимать участие в мероприятиях, проводимых как СШОР, так и парком. Например, в августе мы все с радостью наблюдали за Международным фестивалем футбола А. Смертина с участием футбольных команд из Японии, Кореи и других стран мира.
СК «Олимп» тесно сотрудничает с кафе «Спорт-Экспресс», где наших спортсменов обеспечивают высококачественным питанием, в том числе и специализированным.
А летом воспитанникам и гостям СК «Олимп» предоставляется право льготного посещения комплекса открытых бассейнов «Пляж».
— Чем вы занимаетесь с маленькими воспитанниками детского центра «Олимп»?
— Здоровый образ жизни и активные занятия физической культурой и спортом с самого раннего возраста формируют у ребенка повышенную сопротивляемость к различным заболеваниям. Активные занятия, в том числе на свежем воздухе, улучшают умственное и физическое состояние ребенка. Игра в футбол помогает адаптироваться к коллективу, развивать социальное взаимодействие с другими участниками команды.
Уже начиная с четырехлетнего возраста наши воспитанники постоянно совершенствуют свои навыки в футболе. Мы укрепляем их физические данные. А так как дети приобретают тут новых друзей, то в центре также формируется их умение взаимодействовать в коллективе, что очень помогает при адаптации в школе.
Кстати, зачастую новых друзей обретают и родители наших воспитанников.
— С какого возраста ребят принимают в центре?
— В ЦДР «Олимп» занимаются дети от 4 до 14 лет. Численность групп 14−16 человек. В каждой группе занимаются дети одного возраста, что благоприятно влияет на равномерное освоение футбольных знаний.
Для выработки соревновательных навыков и обмена опытом между учениками смежных возрастов иногда проводятся игровые состязания.
— А как у вас проходят занятия с детьми?
— Все занятия в нашем центре проводятся с учетом методик РФС. Мы также используем мировой опыт обучения футболу.
Каждый тренер имеет план занятий, соответствующий возрасту и навыкам учащихся. Например, продолжительность и частота занятий для детей дошкольного возраста меньше, чем у школьников. Основные акценты у дошкольников делаются на выработку координации, изучение базовых элементов владения мячом, взаимодействие в команде.
У детей школьного возраста применяются методики по освоению тактических навыков, различных схем ведения игры в зависимости от соперников.
Все занятия проводятся в комфортных условиях с учетом специфики занятий футболом. Зимой это спортивные залы с профессиональным покрытием, необходимым освещением, удобными раздевалками. В нашем распоряжении имеется несколько спортивных залов в Индустриальном районе, а также отличный спортивный зал в Центральном районе, на улице Папанинцев.
А летом для занятий футболом нами используются профессиональные футбольные поля в Парке спорта.
Время тренировок выбирается с учетом пожеланий родителей. В будние дни это ранний вечер, 18−20 часов. В выходные утреннее и дневное время.
— Ваши воспитанники принимают участие в соревнованиях?
— Конечно! Это нужно для повышения мастерства, обмена опытом и просто получения положительных эмоций от побед. Для этого нами регулярно проводятся внутренние турниры. Также мы участвуем в соревнованиях между футбольными клубами Алтайского края.
Например, пару недель назад прошел наш ежегодный турнир «Золотая осень», где соревновались наши ребята школьного возраста.
Представьте себе, какой был накал страстей и среди учащихся, и среди их родителей-болельщиков! Ребята выкладывались по полной. В результате команды получили медали, кубки, призы в соответствии с занятыми местами.
Во время новогодних праздников у нас проходит ежегодный Кубок Деда Мороза. В этом состязании участвуют ребята всех возрастов совместно с родителями, что делает это мероприятие невероятно захватывающим.
Сейчас наши учащиеся участвуют в первенстве г. Барнаула по мини-футболу. Уверен, результат нас порадует!
Также хотелось бы сказать, что многие наши выпускники продолжают свою карьеру в футбольных клубах нашего города и страны. Возможно, в будущем некоторые из них придут в ЦДР «Олимп» уже в качестве тренера.
— Если родители хотят отдать к вам в центр своего ребенка, они могут это сделать прямо сейчас или набор проходит в определенное время?
— Основной набор в ЦДР «Олимп» традиционно проводится в августе-сентябре, но в течение года мы также принимаем детей в наш центр. Тренер поможет оценить физическую подготовку ребенка и порекомендовать родителю группу для занятий и наиболее эффективный план развития будущего футболиста.
Для приема в ЦДР «Олимп» нужно ознакомиться с перечнем документов, необходимых для зачисления ребенка в центр. Этот список есть на сайте ЦДР «Олимп», на стойке регистрации в гостинице «Олимп» (ул. Энтузиастов, 12-в, 3-й этаж) или по телефону +7 913−240−01−02.
Оплата за тренировки проводится на основании договора, безналичным путем, строго за проведенные занятия.
Кстати, сейчас проводится акция в честь трехлетия ЦДР «Олимп»! Для вновь пришедших в наш центр до 1 декабря 2018 года будет действовать скидка 30% в течение трех месяцев занятий!
Летом на базе спортивного комплекса «Олимп» организуется спортивный лагерь.
Я бы хотел пожелать всем нашим нынешним и будущим воспитанникам крепкого здоровья, отличной физической формы и невероятных успехов в спорте!
Родителям детей мне бы хотелось порекомендовать вести здоровый образ жизни и как можно больше времени проводить со своими детьми, в том числе бегая, плавая, гуляя, играя…
Руководству и тренерам нашего центра детского развития «Олимп» я бы хотел высказать огромную благодарность за их работу и пожелать успехов в их нелегком труде!