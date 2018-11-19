Где в Барнауле можно научить ребенка футболу с дошкольного возраста

В Барнауле активно развивается футбол. Чемпионат мира, прошедший в нашей стране в этом году, подтолкнул к открытию большого количества футбольных школ, среди которых особенно выделяется центр детского развития «Олимп» , расположенный в Парке спорта Алексея Смертина. Здесь ребенок может получить знания, умения и навыки, которые пригодятся ему и в профессиональном футболе, и в обычной жизни.

Об этом центре мы поговорили с управляющим спортивным комплексом «Олимп» в Парке спорта Сергеем Тупиковым. Он рассказал, как давно существует центр детского развития и какие цели преследует.

— Центр образовался в 2015 году для подготовки детей младшего возраста к занятиям футболом. Мы хотели, чтобы совсем маленькие ребята получили специальную подготовку, которая помогла бы им успешно поступить в СШОР по футболу Алексея Смертина.

ЦДР «Олимп» входит в структуру спортивного комплекса «Олимп», который располагается на территории Парка спорта Алексея Смертина. Естественно, нашим воспитанникам, нацеленным на попадание в СШОР, удобно здесь заниматься.

В структуру спортивного комплекса входит несколько футбольных полей, в том числе одно крытое. Есть у нас гостиница, где могут проживать спортсмены из других городов. Имеется большой конференц-зал, там мы проводим теоретическую спортивную подготовку, предстартовые совещания, анализ проведенных игр. Ну и, естественно, есть современные комфортные раздевалки и душевые.

Так как и ЦДР «Олимп», и школа Алексея Смертина расположены на территории Парка спорта, наши воспитанники могут регулярно принимать участие в мероприятиях, проводимых как СШОР, так и парком. Например, в августе мы все с радостью наблюдали за Международным фестивалем футбола А. Смертина с участием футбольных команд из Японии, Кореи и других стран мира.

СК «Олимп» тесно сотрудничает с кафе «Спорт-Экспресс», где наших спортсменов обеспечивают высококачественным питанием, в том числе и специализированным.

А летом воспитанникам и гостям СК «Олимп» предоставляется право льготного посещения комплекса открытых бассейнов «Пляж».

— Чем вы занимаетесь с маленькими воспитанниками детского центра «Олимп»?

— Здоровый образ жизни и активные занятия физической культурой и спортом с самого раннего возраста формируют у ребенка повышенную сопротивляемость к различным заболеваниям. Активные занятия, в том числе на свежем воздухе, улучшают умственное и физическое состояние ребенка. Игра в футбол помогает адаптироваться к коллективу, развивать социальное взаимодействие с другими участниками команды.

Уже начиная с четырехлетнего возраста наши воспитанники постоянно совершенствуют свои навыки в футболе. Мы укрепляем их физические данные. А так как дети приобретают тут новых друзей, то в центре также формируется их умение взаимодействовать в коллективе, что очень помогает при адаптации в школе.

Кстати, зачастую новых друзей обретают и родители наших воспитанников.

Центр детского развития «Олимп». Алдабаева Т. Н.

— С какого возраста ребят принимают в центре?

— В ЦДР «Олимп» занимаются дети от 4 до 14 лет. Численность групп 14−16 человек. В каждой группе занимаются дети одного возраста, что благоприятно влияет на равномерное освоение футбольных знаний.

Для выработки соревновательных навыков и обмена опытом между учениками смежных возрастов иногда проводятся игровые состязания.

— А как у вас проходят занятия с детьми?

— Все занятия в нашем центре проводятся с учетом методик РФС. Мы также используем мировой опыт обучения футболу.

Каждый тренер имеет план занятий, соответствующий возрасту и навыкам учащихся. Например, продолжительность и частота занятий для детей дошкольного возраста меньше, чем у школьников. Основные акценты у дошкольников делаются на выработку координации, изучение базовых элементов владения мячом, взаимодействие в команде.

У детей школьного возраста применяются методики по освоению тактических навыков, различных схем ведения игры в зависимости от соперников.

Все занятия проводятся в комфортных условиях с учетом специфики занятий футболом. Зимой это спортивные залы с профессиональным покрытием, необходимым освещением, удобными раздевалками. В нашем распоряжении имеется несколько спортивных залов в Индустриальном районе, а также отличный спортивный зал в Центральном районе, на улице Папанинцев.

А летом для занятий футболом нами используются профессиональные футбольные поля в Парке спорта.

Время тренировок выбирается с учетом пожеланий родителей. В будние дни это ранний вечер, 18−20 часов. В выходные утреннее и дневное время.

Центр детского развития «Олимп». Алдабаева Т. Н.

— Ваши воспитанники принимают участие в соревнованиях?

— Конечно! Это нужно для повышения мастерства, обмена опытом и просто получения положительных эмоций от побед. Для этого нами регулярно проводятся внутренние турниры. Также мы участвуем в соревнованиях между футбольными клубами Алтайского края.

Например, пару недель назад прошел наш ежегодный турнир «Золотая осень», где соревновались наши ребята школьного возраста.

Представьте себе, какой был накал страстей и среди учащихся, и среди их родителей-болельщиков! Ребята выкладывались по полной. В результате команды получили медали, кубки, призы в соответствии с занятыми местами.

Во время новогодних праздников у нас проходит ежегодный Кубок Деда Мороза. В этом состязании участвуют ребята всех возрастов совместно с родителями, что делает это мероприятие невероятно захватывающим.

Сейчас наши учащиеся участвуют в первенстве г. Барнаула по мини-футболу. Уверен, результат нас порадует!

Также хотелось бы сказать, что многие наши выпускники продолжают свою карьеру в футбольных клубах нашего города и страны. Возможно, в будущем некоторые из них придут в ЦДР «Олимп» уже в качестве тренера.

Центр детского развития «Олимп». Алдабаева Т. Н.

— Если родители хотят отдать к вам в центр своего ребенка, они могут это сделать прямо сейчас или набор проходит в определенное время?

— Основной набор в ЦДР «Олимп» традиционно проводится в августе-сентябре, но в течение года мы также принимаем детей в наш центр. Тренер поможет оценить физическую подготовку ребенка и порекомендовать родителю группу для занятий и наиболее эффективный план развития будущего футболиста.

Для приема в ЦДР «Олимп» нужно ознакомиться с перечнем документов, необходимых для зачисления ребенка в центр. Этот список есть на сайте ЦДР «Олимп», на стойке регистрации в гостинице «Олимп» (ул. Энтузиастов, 12-в, 3-й этаж) или по телефону +7 913−240−01−02.

Оплата за тренировки проводится на основании договора, безналичным путем, строго за проведенные занятия.

Кстати, сейчас проводится акция в честь трехлетия ЦДР «Олимп»! Для вновь пришедших в наш центр до 1 декабря 2018 года будет действовать скидка 30% в течение трех месяцев занятий!

Летом на базе спортивного комплекса «Олимп» организуется спортивный лагерь.

Я бы хотел пожелать всем нашим нынешним и будущим воспитанникам крепкого здоровья, отличной физической формы и невероятных успехов в спорте!

Родителям детей мне бы хотелось порекомендовать вести здоровый образ жизни и как можно больше времени проводить со своими детьми, в том числе бегая, плавая, гуляя, играя…

Руководству и тренерам нашего центра детского развития «Олимп» я бы хотел высказать огромную благодарность за их работу и пожелать успехов в их нелегком труде!