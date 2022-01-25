Как алтайский пенсионер много лет строчит письма, чтобы исполнить мечту оружейника Калашникова

В начале января житель села Курья написал обращение к губернатору Виктору Томенко. Мужчина утверждает: много лет он добивается строительства в райцентре спортивного комплекса, который можно было бы назвать именем Михаила Калашникова, уроженца этих мест. По его словам, общественность района «за», депутаты тоже, но дело все не может сдвинуться с мертвой точки, хотя обещания были.

С чего все началось

Александр Анисифоров в Курье человек заметный: создатель первого районного телевидения, член Союза журналистов СССР, предприниматель, брат известного в крае архитектора Петра Анисифорова. Всю жизнь прожил в селе. Здесь его считают настырным и неравнодушным.

Эпопея с новым спорткомплексом в Курье началась именно с него: это Александр Анисифоров в далеком 2014 году увидел по телевизору сюжет, в котором рассказывалось о простом мальчике, обратившемся в Путину.

Избитая история стара как мир: лидер государства выполняет пожелание ребенка, в глубинке возводят новый спортивный комплекс и заявляют: деньги после олимпиады в Сочи остались, строить по стране государство будет больше.

Церемония закрытия Олимпиады в Сочи. sochi2014.com

Тогда у Анисифорова и промелькнула мысль — а почему бы не в Курье? Он и подумать не мог, что на переписку с чиновниками уйдут годы и потраченные нервы.

А что есть у курьинского спорта

Курья — место особенное, отсюда родом прославленный на весь мир конструктор Михаил Калашников. Селяне имя его чтут и гордятся. Александр Анисифоров не единожды общался с оружейником и заверяет: Калашников мечтал, чтобы на его родине что-то было построено для детей.

«Помню, как он мне говорил: платили бы ему в России столько, сколько предлагали на Западе, сам бы все сделал за свои деньги», — рассказывает Анисифоров. Увы, при жизни Калашникова эти планы в жизнь не воплотились.

Михаил Калашников. крайархивкультура.

И по сей день спортивным изобилием райцентр не избалован. Единственный на все село зал располагается в здании бывшего кинотеатра. Места в нем мало, зрителей нормально не разместишь. Да и сама конструкция заметно обветшала — по одной из стен уже много лет ползет трещина.

Стадион еще «краше» — ржавый покосившийся забор, старенькая подсобка, отжившие свое еще в прошлом веке беговые дорожки и трибуны.

Александр Анисифоров,

житель райцентра Курья:

А поле такое, что смотреть страшно. Каким оно было много лет назад, таким и осталось.

Инфраструктурный вопрос в Курье первый и последний раз решали в далеких 80-х. Тогда в райцентре начали строить спорткомплекс, даже подняли перекрытия. Но грянули лихие годы смуты и безденежья, спорт отошел на второй план.

Спортивная школа в селе Курья. altapress.ru

То, что уже было построено, со временем разобрали и увезли в неизвестном направлении.

Николай Башкатов, в прошлом глава Курьинского района, а ныне депутат, рассказывает, что во времена краевых программ предпочтения отдавались социалке — надо было привести в порядок местную больницу и построить детсад. Думали, что и до спорта дело дойдет.

Сколько длится переписка

Свою переписку с властями всех уровней по поводу нового спорткомплекса Александр Анисифоров начал в далеком 2015-ом.

Спортивная школа в селе Курья. altapress.ru

В краевом управлении спорта в ответ на его обращение в Москву безапелляционно ответили: вам, мол, в Курье музей Калашникова за 200 млн построили, в ближайшие пять лет денег на большее нет.

Настырного пенсионера это не устроило. Он еще раз обратился в Москву, написал во все без исключения политические партии, и маховик вроде бы завертелся.

Письма за подписью Зюганова, Миронова и Жириновского ушли на премьер-министра Дмитрия Медведева, тот дал поручение Минспорту, а московские чиновники спустили его на местный уровень.

Андрей Щукин на «Музейной ночи 2018». www.facebook.com/akpskultura

Андрей Щукин, в те годы курировавший спорт вице-губернатор, отрапортовал: к 2021 году «дом Калашникова» на родине конструктора будет. Казалось бы, чего еще надо.

Но бюрократическая машина не поворотлива, чиновники в ней меняются, а данные когда-то обещания часто уходят в небытие. Срок сдачи спорткомплекса в прошлом году прошел — ничего не появилось.

По мнению Александра Анисифорова, власти в районе к спорту особого интереса не проявляют. Экс-глава Вячеслав Ковшов в год столетия Михаила Калашникова от проведения краевой олимпиады отказался. Хотя общественность его просила этого не делать, заверяет пенсионер.

Стадион в селе Курья. altapress.ru

Алексей Купин, пришедший ему на смену, в предвыборный период идею с новым спортивным комплексом поддержал, но потом изменил свою позицию.

В 2019 году в официальном ответе Анисифорову за его подписью сообщалось: администрация района направила в Минспорт запрос о включении нового спорткомплекса в различные федеральные и краевые программы (документ имеется в распоряжении редакции).

В 2021 году уже краевое спортивное ведомство пенсионеру отвечает: никакие заявки на включение спорткомплекса в краевую адресную программу за последние пять лет от Курьинского района не поступали.

Стадион в селе Курья. altapress.ru

О чем говорят в районе

В сентябре 2021 года пенсионеру Анисифорову пришел очередной ответ от администрации. В нем без обиняков: о новом объекте даже не думайте.

Аргументы следующие: численность жителей в районе сокращается, детских тренеров катастрофически не хватает, бюджет скудный, значит, строить что-то новое нецелесообразно.

«Считаем, что более приемлемым вариантом будет капитальный ремонт и реконструкция имеющегося здания детско-юношеской спортивной школы, в части увеличения его площади», — говорится в официальном письме.

Празднование 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в Курье ИД «Алтапресс»

По словам Николая Башкатова, люди из района действительно уезжают, но потенциал у Курьи все равно есть, например, в сельском хозяйстве и туризме. «А сейчас что получается? Заинтересовать молодежь мы не можем — ничего для этого нет. Так они и дальше будут разбегаться», — считает депутат.

По его словам, коллеги по районному собранию уже давно предлагали главе предметно обсудить вопрос спорта и молодежной политики. Два года прошло — тишина.

На последней в 2021 году сессии разговор все-таки состоялся, но на повышенных тонах.

«Алексей Купин сгоряча мне ответил: «Вы хотите у учителей деньги отнять и отдать их на спорткомплекс», — рассказал Башкатов.

Празднование 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в Курье ИД «Алтапресс»

Что будет дальше

Осенью прошлого года пенсионеру Анисифорову пришло письма из Москвы от министра спорта Олега Матыцина.

Так, мол, и так: федеральные средства на строительство спортобъектов в Алтайском крае уже распределены, но если вы поторопитесь и сделаете заявку от региона, дополнительные инвестиции на Курью возможны.

Александр Анисифоров готов был вложить личные деньги в создание проектно-сметной документации, скажите лишь, сколько надо. Но заявка на свет так и не появилась, говорит пенсионер.

Празднование 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в Курье ИД «Алтапресс»

Эту ситуацию он подробно изложил в письме Виктору Томенко.

«Курьинский районный Совет депутатов принял обращение к министру спорта Алексею Перфильеву с просьбой максимально быстро, чтобы не упустить новую возможность, оформить заявку в Минспорт России, а также приехать самому. Заявка в Минспорт для получения выделенных денег не сделана. Ни в Курьинский район, ни на сессию райсовета, несмотря на дополнительные звонки и просьбы, никто до сего дня не приехал», — говорится в документе.

Почему так произошло и что нужно, чтобы в Курье все-таки был построен «спортивный дом» знаменитого оружейника, altapress.ru направил запрос в региональный минспорт. Ждет ответов и Александр Анисифоров.

Строчить письма в режиме автоматной очереди он намерен и дальше.