Компания Мария-Ра отметила свой День рождения массовым лыжным марафоном на 50 км

3 марта состоялся праздничный лыжный марафон с дистанцией 50 км по живописному хвойному лесу, на старт которого вышло более 1800 любителей активного образа жизни!

Дистанция начиналась со стартовой поляны Трассы здоровья. Каждый марафонец на старте получал значок, а в Зимарях, на промежуточной точке 25 км, организаторы выдавали жетон для участия в лотерее. Далее лыжники возвращались в Барнаул, где каждого на финише встречали овациями многочисленные болельщики, а организаторы вручали заслуженную медаль. Всем марафонцам также дарили карту на покупки в Мария-Ра.

Беспроигрышную лотерею на марафоне проводили впервые. Участвовали только марафонцы, преодолевшие всю дистанцию. Каждый из них счастливой рукой вытягивал приз от одного из 20 партнеров компании. Среди призов были наборы колбасы и мясных деликатесов, молочной продукции и консервов, сладостей, красной икры и множество других сюрпризов от спонсоров!

Первым прошел марафон 50 км Андрей Воронков. Марафонец вышел на старт в числе первых и финишировал уже в 11:33. Время прохождения дистанции составило 2 часа 48 минут. Андрею 45 лет, лыжи — часть его жизни, ведь он тренирует детей.

Трасса подготовлена отлично, погода шикарная! Удивительно, как много у нас лыжников, не передать словами! Спасибо организаторам — такие марафоны для нас много значат, настоящее удовольствие! — поделился Андрей своими эмоциями на финише.

Сразу после первого финишировавшего пришли вместе Сергей и Игорь, которые много лет занимаются биатлоном, но непрофессионально. Основная их деятельность — охрана безопасности родного Алтайского края. Лыжники не пропустили ни одного марафона Мария-Ра за последние несколько лет.

Первой финишировавшей девушкой стала Евгения. Лыжница рассказала нам, что 13 лет профессионально занималась лыжными гонками, но сейчас всю себя посвящает уходу за детьми, ведь у нее их 5! Несмотря на хлопоты, находит время пройти марафоны Мария-Ра и старается на собственном примере привить любовь к лыжам своим детям.

Особенно радовались те, кто впервые преодолел такую значительную дистанцию. Они активно делились достижением со встречающими и гордо показывали заслуженную награду.

Лыжница Елена, которая не так давно стала увлекаться лыжами, не проходила в своей жизни даже дистанцию 25 км. Поэтому, доехав до Зимарей, была полна уверенности сойти и вернуться в Барнаул на эвакуационном автобусе. Однако, спортивный азарт не позволил сдаться, и девушка продолжила свой марафон. Она была невероятно рада и горда собой на финише — это ее первые 50 км! А мы радовались вместе с ней и за нее. Поздравляем лыжницу с победой над собой и желаем новых!

Для марафонцев, прошедших всю дистанцию, работало кафе в теплом шатре, где можно было согреться, перекусить, отдохнуть и восстановиться. С самого утра сотрудники сети кафе-пекарен La Bakeria пекли блинчики для уставших проголодавшихся лыжников. Всего за день напекли 10 000 штук! Благодарим наших постоянных партнеров — уверены, без ваших блинчиков финиш не был бы таким приятным.

В кафе финишировавших также ждал ароматный горячий глинтвейн от «Кахети». Его, кстати, выпили 250 литров. Спонсорами бодрости наших спортсменов стал вкусный кофе «Кофессо» — выпито 3500 чашек кофе и 4000 стаканов чая «Кертис». Впервые в мероприятии участвовала компания «Балтика» и предлагала марафонцам фирменное безалкогольное пиво.

Кроме блинчиков, лыжников угощали колбасами «Таврия» — съедено 1200 бутербродов с колбасой, любимыми творожными палочками «Свитлогорье» — раздали 5000 штук. Компания БМК угощала молочной продукцией: выпито 350 л йогурта. Барнаульский Пивоваренный завод знакомил лыжников с новинкой — спортивным напитком с витаминами «Изотоник» и предоставил более 5000 литров воды. Спортсмены также оценили ореховые смеси и фитнес-батончики, съедено более 8000 пачек орехов «Бит» от «Белого дерева» и протеиновых батончиков Onlyfit.

1742 лыжника победили себя и прошли все 50 км дистанции! Не все решились на такой спортивный подвиг, однако тоже прошли свои километры: кто-то на лыжах, кто-то пешком прогулялся по красивому зимнему лесу. Всего спортивный праздник посетили более 15000 человек.

Для всех гостей, посетивших Трассу здоровья в этот день, на улице была организована праздничная программа от несменного ведущего Мария-Ра Павла Попова и артистов, а также конкурсы и угощения от партнеров. Компания «Данон» устроила конкурс «Колесо фортуны», где каждый рассказавший стихотворение, получал подарок. «Черкизово» жарили на мангале курицу и предлагали продегустировать свою продукцию. Съели 16 000 бутербродов с колбасой и 400 жареных куриных ножек.

«Киприно» сделали для гостей 4000 горячих бутербродов с сыром. На улице также работали сотрудники «Роллтон» и «БигЛанч» угощали всех лыжников и болельщиков своими кашами и лапшой. Гости также получили 3000 сырков «Снеговичок» и 9900 булочек «Алтайские закрома». Кроме того, было выпито 5000 стаканов кофе «Нескафе» и 3000 чашек горячего какао «Хрутка» от компании Нестле.

Чтобы праздник состоялся, более 150 сотрудников компании «Мария-Ра» трудились в этот день на Трассе здоровья с раннего утра и до позднего вечера, создавая неповторимую атмосферу традиционного лыжного праздника.

На празднике работал фотограф и запечатлел самые красочные моменты! Ищите фото на сайте компании https://disk.yandex.ru/d/GZXcOeN-Nn3Xaw.

Благодарим всех, кто был с нами в этот праздничный день! С каждым годом становится все больше любителей активного зимнего отдыха, чему мы очень рады! Мы благодарим всех партнеров компании Мария-Ра, которые вместе с нами создали этот праздник. Спасибо, что поддерживаете нашу инициативу и нашу миссию — популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди населения. С Мария-Ра от здорового питания — до здорового образа жизни!

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